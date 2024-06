Ασχημα νέα από τη Σύμη: Βρήκαν το πτώμα του Μόσλεϊ

Δυσάρεστο τέλος είχαν οι πολυήμερες έρευνες για τον άγγλο παρουσιαστή του BBC, που είχε χαθεί στη Σύμη.

Το πρωί της Κυριακής, βρέθηκε το πτώμα του Μάικλ Μόσλεϊ, σε βραχώδη περιοχή της παραλίας της Αγίας Μαρίνας.

Σύμφωνα με το ERTnews, το πτώμα του βρέθηκε δίπλα σε έναν φράχτη, ελάχιστα μέτρα από τη θάλασσα. Mετά από αγωνιώδεις αναζητήσεις ο άνδρας εντοπίστηκε όταν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ επεξεργάστηκαν τα πλάνα που είχαν τραβήξει από την θαλάσσια περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές και οι τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σύμης, «η σορός εντοπίστηκε πάνω στη στεριά 10 μέτρα από την παραλία, δίπλα σε φράχτη οικόπεδου, γι’ αυτό και τόσες μέρες δεν είχε βρεθεί».

«Ο άνθρωπος διέσχισε όλη τη διαδρομή, έφτασε στον προορισμό του και 10 μέτρα από την παραλία σκόνταψε, έπεσε… δεν ξέρω τι αν πω…200 άτομα έχει κάθε μέρα αυτή η παραλία και πολλά σκάφη πάνε κι έρχονται καθημερινά» δήλωσε στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας.

Such sad news…Michael Mosley body found in a cave on the island of Symi…RIP 💔 pic.twitter.com/ad8nctj1AA

— Christopher Head (@chrish9070) June 9, 2024