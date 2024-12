Αποθρασύνθηκε ο «γκάνγκστερ» Μεντβέντεφ: «Νόμιμος στόχος οι δημοσιογράφοι των Times»!

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χαρακτήρισε τους συντάκτες των Times «νόμιμους στρατιωτικούς στόχους», με αφορμή άρθρο της βρετανικής εφημερίδας για τη δολοφονία του Ιγκόρ Κιρίλοφ στη Μόσχα.

Στο άρθρο, οι Times έγραφαν ότι η δολοφονία του ρώσου αντιστράτηγου, ο οποίος κατηγορείτο για τη χρήση χημικών στο Ουκρανικό μέτωπο, ήταν «νόμιμη πράξη άμυνας» από την Ουκρανία, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία.

«Αυτοί που διαπράττουν εγκλήματα κατά της Ρωσίας… έχουν πάντα συνεργούς. Και αυτοί είναι πλέον νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι. Σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και τα άθλια τσακάλια των Times που κρύφτηκαν δειλά πίσω από το κύριο άρθρο τους. Αυτό σημαίνει ολόκληρη την ηγεσία του εντύπου», έγραψε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ρωσίας μεταξύ 2008 και 2012, στο κανάλι του στο Telegram.

Ο σκληροπυρηνικός συνεργάτης του Πούτιν πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι των Times θα πρέπει «να είναι προσεκτικοί», καθώς «όλα μπορούν να συμβούν στο Λονδίνο».

Απαντώντας στην ανάρτηση του Μεντβέντεφ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, έγραψε στο X ότι η «γκανγκστερική απειλή του κατά των δημοσιογράφων των Times μυρίζει απελπισία».

«Οι εφημερίδες μας αντιπροσωπεύουν τις καλύτερες βρετανικές αξίες: την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ανεξάρτητη σκέψη», έγραψε ο Λάμι, αναρτώντας μια φωτογραφία του ίδιου να διαβάζει τους Times.

Russia’s Medvedev’s gangster threat against Times journalists smacks of desperation.

Our newspapers represent the best of British values: freedom, democracy and independent thinking. I stand with @thetimes. pic.twitter.com/L6jscmESgn

— David Lammy (@DavidLammy) December 18, 2024