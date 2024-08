Ανακαλύφθηκε μεγάλη σήραγγα της Χαμάς στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου

Ο ισραηλινός στρατός ανακάλυψε μια ασυνήθιστα μεγάλη σήραγγα της Χαμάς κοντά στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου, που φαίνεται να χρησιμοποιείται για διέλευση οχημάτων, όπως αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph.

Η διοίκηση του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εργάζονται για να διαλύσουν τη σήραγγα ύψους 2,75 μέτρων κατά μήκος του διαδρόμου Φιλαντελφί – μια ισραηλινή κωδική ονομασία για αυτό το στρατηγικό τμήμα της γης που κατακτήθηκε τον Μάιο του 2024 και βρίσκεται δίπλα στα σύνορα.

Οι φωτογραφίες του στρατού δείχνουν την τεράστια υπόγεια διάβαση ενισχυμένη με σκυρόδεμα λιγότερο από 100 μέτρα από τον φράχτη των συνόρων, με ένα όχημα μάχης να περνά εύκολα μέσα από τα ψηλά τείχη του, που είναι θαμμένα κάτω από το έδαφος της ερήμου.

«Σε αυτό το στάδιο, τα στρατεύματά μας συνεχίζουν την έρευνα και την εξουδετέρωση της υπόγειας διαδρομής της σήραγγας, καθώς και άλλων διαδρομών μεγάλης κλίμακας που ανακαλύφθηκαν», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. «Οι δυνάμεις μας θα καταστρέψουν εξ’ ολοκλήρου όλες τις υπόγειες διαδρομές στον διάδρομο Φιλαντελφί, και θα ενεργήσουν με αποφασιστικότητα για να αποτρέψουν το σχηματισμό τους στο μέλλον».

📍EXPOSED: 3-Meter-High Terrorist Tunnel in the Area of the Philadelphi Corridor:

In recent operational activity, IDF troops eliminated dozens of tunnel routes in the area of the Philadelphi Corridor, and continue to locate additional ones. A three-meter-high tunnel was… pic.twitter.com/3U0ICFS6Es

— Israel Defense Forces (@IDF) August 4, 2024