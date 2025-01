Αεροσκάφος της Turkish Airlines προσγειώθηκε στη Δαμασκό μετά από 13 χρόνια

Αεροσκάφος της Turkish Airlines προσγειώθηκε την Πέμπτη στο διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού για πρώτη φορά ύστερα από διακοπή 13 ετών, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροσκάφος έφθασε από την Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας 345 επιβάτες και ανθρωπιστική βοήθεια. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Turkish Airlines, Μπιλάλ Εκσί και τούρκοι αξιωματούχοι.

«Το πρώτο επιβατικό αεροπλάνο της Turkish Airlines προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού ύστερα από διακοπή 13 ετών, με σύρους επιβάτες», όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Ο Εκσί δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η εταιρία του θα πραγματοποιεί τρεις πτήσεις την εβδομάδα προς τη Συρία.

«Ελπίζω ότι οι πτήσεις που ξαναρχίσαμε θα ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας», δήλωσε.

Η Αγκυρα, υποστηρικτής του νέου συριακού καθεστώτος που ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Ασαντ τον περασμένο μήνα, είχε ανακοινώσει στις 15 Ιανουαρίου ότι θα ξαναρχίσει τις εμπορικές πτήσεις προς τη Δαμασκό.

Η Qatar Airways ήταν η πρώτη διεθνής αεροπορική εταιρία που ξανάρχισε τις πτήσεις προς τη συριακή πρωτεύουσα, στις 7 Ιανουαρίου.

Πτήση της Syrian Airlines με προορισμό τη Σάρτζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την ίδια ημέρα, ήταν η πρώτη διεθνής εμπορική πτήση που αναχώρησε από το αεροδρόμιο αυτό μετά την ανατροπή του Ασαντ στις 8 Δεκεμβρίου.

Η επαναλειτουργία του δρομολογίου από την Κωνσταντινούπολη, σηματοδοτεί τα σχέδια των δύο χωρών να ενισχύσουν τους οικονομικούς τους δεσμούς.

