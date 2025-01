Γιατί οι άνδρες έχουν ψηλώσει περισσότερο από τις γυναίκες;

Οι άνδρες σε όλο τον κόσμο έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο ύψος και βάρος δύο φορές πιο γρήγορα από τις γυναίκες τον τελευταίο αιώνα, οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

«Βλέπουμε πώς η σεξουαλική επιλογή έχει διαμορφώσει το ανδρικό και το γυναικείο σώμα και πώς το βελτιωμένο περιβάλλον, όσον αφορά την τροφή και το χαμηλότερο φορτίο ασθενειών, μας απελευθέρωσε από “τα δεσμά μας”» δήλωσε ο καθηγητής Λούις Χάλσι του Πανεπιστημίου του Ρόουχαμπτον.

Ο Χάλσι και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αμερικανικές υπηρεσίες και αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου, για να μελετήσουν πώς έχουν αλλάξει το ύψος και το βάρος αναλόγως των αλλαγών στις συνθήκες διαβίωσης.

Για τις συνθήκες διαβίωσης, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης (HDI), μια βαθμολογία που βασίζεται στο προσδόκιμο ζωής, τον χρόνο εκπαίδευσης και το κατά κεφαλήν εισόδημα, ο οποίος κυμαίνεται από το μηδέν έως το ένα.

Η ανάλυση των αρχείων από δεκάδες χώρες διαπίστωσε ότι για κάθε αύξηση του HDI κατά 0,2 μονάδες, οι γυναίκες ήταν κατά μέσο όρο 1,7 εκατοστά ψηλότερες και 2,7 κιλά βαρύτερες, ενώ οι άνδρες ήταν τέσσερα εκατοστά ψηλότεροι και 6,5 κιλά βαρύτεροι.

Αυτό υποδηλώνει ότι όσο βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης, τόσο το ύψος και το βάρος αυξάνονται, αλλά με υπερδιπλάσια ταχύτητα στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες.

Για να μελετήσουν τις επιμέρους τάσεις στις διάφορες χώρες, οι ερευνητές μελέτησαν τα ιστορικά αρχεία ύψους της Βρετανίας, όπου ο δείκτης HDI αυξήθηκε από 0,8 το 1900 σε 0,94 το 2022.

Κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα το μέσο ύψος των γυναικών αυξήθηκε κατά 1,9%, από 159 σε 162 εκατοστά, ενώ το μέσο ύψος των ανδρών αυξήθηκε κατά 4%, από 170 σε 177 εκατοστά.

«Περίπου μία στις τέσσερις γυναίκες που γεννήθηκαν το 1905 ήταν ψηλότερη από τον μέσο άνδρα που γεννήθηκε την ίδια χρονιά, αλλά αυτό μειώθηκε σε περίπου μία στις οκτώ γυναίκες για όσες γεννήθηκαν το 1958» δήλωσε ο Χάλσι.

Η μελέτη με τίτλο «The sexy and formidable male body: Men’s height and weight are men’s condition-dependent, sexually selected traits» («Το σέξι και τρομερό ανδρικό σώμα: Το ύψος και το βάρος των ανδρών είναι σεξουαλικά επιλεγμένα, εξαρτώμενα από τις συνθήκες, χαρακτηριστικά») δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Biology Letters.

Οι επιστήμονες εικάζουν ότι οι σεξουαλικές προτιμήσεις των γυναικών μπορεί να τροφοδότησαν εξελικτικά την τάση για ψηλότερους, πιο μυώδεις άνδρες – αν και στην εποχή της παχυσαρκίας το βαρύ δεν σημαίνει απαραίτητα μυώδες, σημειώνει ο Guardian.

Το ανάστημα και η σωματική διάπλαση είναι πρωταρχικοί δείκτες υγείας και ζωτικότητας, ανέφερε ο Χάλσι, ενώ η σεξουαλική επιλογή ευνοεί επίσης τους άνδρες που είναι πιο ικανοί να προστατεύουν και να υπερασπίζονται καλύτερα τις συντρόφους και τους απογόνους τους.

«Οι γυναίκες μπορεί να βρίσκουν ελκυστικό το ύψος των ανδρών επειδή, ενδεχομένως, τους κάνει πιο τρομερούς, αλλά και επειδή το να είναι ψηλότεροι υποδηλώνει ότι είναι καλοφτιαγμένοι» δήλωσε ο Χάλσι. «Το ύψος είναι μια ένδειξη ότι έχουν μεγαλώσει σε ευνοϊκό περιβάλλον» πρόσθεσε ο καθηγητής.

Τα ευρήματα βασίζονται σε προηγούμενες εργασίες που διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες θέλουν ψηλότερους άνδρες περισσότερο από ό,τι οι άνδρες θέλουν κοντύτερες γυναίκες.

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα στο να είσαι ψηλός. Ενώ οι ψηλότεροι άνθρωποι τείνουν να κερδίζουν περισσότερα χρήματα, είναι επίσης πιο επιρρεπείς σε διάφορους καρκίνους, ενδεχομένως επειδή έχουν περισσότερα κύτταρα, τα οποία μπορούν να συσσωρεύσουν μεταλλάξεις που καταλήγουν στην ασθένεια.

Ο Μάικλ Γουίλσον, καθηγητής Οικολογίας, Εξέλιξης και Συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, δήλωσε στον Guardian ότι η ταχύτερη αύξηση του ύψους και του βάρους των ανδρών υπήρξε «εντυπωσιακή».

Επισήμανε ότι συνάδει με μια επικρατούσα ιδέα περί εξέλιξης, που λέει ότι τα θηλυκά είναι «το πιο οικολογικά περιορισμένο» φύλο, λόγω των απαιτήσεων της αναπαραγωγής, ιδίως στα θηλαστικά, όπου η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός είναι «ενεργειακά δαπανηρές».

