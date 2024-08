Ρωσικό χτύπημα σε παιδική χαρά στο Χάρκοβο: Μία 14χρονη ανάμεσα στους νεκρούς

Μια τηλεκατευθυνόμενη βόμβα έπληξε μια πολυκατοικία και μια παιδική χαρά στο Χάρκοβο, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 55, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Παρασκευή.

Ο Ιχόρ Τερέχοβ, δήμαρχος της πόλης, ανέφερε μέσω του Telegram ότι ένα παιδί σκοτώθηκε στην παιδική χαρά. Το BBC ανέφερε ότι πρόκειται για ένα κορίτσι 14 ετών που βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της επίθεσης.

This is what Russians just did to building full of families in Kharkiv while the US protects the Russian airfields launching these attacks.

Several children are already among the many victims. pic.twitter.com/HxOJpzN1Ak

