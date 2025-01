Το τελευταίο ανέκδοτο: Ελληνας Τραμπ

Το ερώτημα είναι αν η πορεία του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να γίνει πατρόν για εξαγωγή. Η πολιτική και πολιτιστική συμπεριφορά του Τραμπ στην Αμερική να αποτελέσει μοντέλο. Οχι ευρωπαϊκό, αφού ο μεγάλος αριθμός χωρών στην Ενωση δεν επιτρέπει να μιλάμε για ενιαία κουλτούρα, αλλά ελληνικό. Ισχύει το «αυτή η στάνη αυτό το τυρί βγάζει», και από αυτούς που υπάρχουν κανένας δεν μπορεί να γίνει Τραμπ.

Σίγουρα όχι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος φόρεσε τζόκεϊ που έγραφε «Make Greece Great». Ας παραβλέψουμε το «again» όταν μιλάμε για την Ελλάδα. Για τον Τραμπ το καπελάκι «Make America Great Again» σημαίνει το Ντιτρόιτ και το Μίντγουεστ της δεκαετίας του ’50. Αϊντε την πολιτική των κανονιοφόρων των τελών του 19ου αιώνα. Για τον Βελόπουλο πόσο μακριά είναι το again; Στη Σπάρτη του Λυκούργου; Στην Αθήνα του Περικλέους; Εκτός τού ότι με το ύφος και την εμφάνιση με το τζόκεϊ έμοιαζε περισσότερο με υπάλληλο χαμπουργκεράδικου που περιμένει να πάρει παραγγελία.

Ο Πάνος Καμμένος προφανώς δεν είχε πρόβλημα με την εμφάνιση. Αλλωστε με τον Τραμπ υπάρχει παρελθόν. Το 2017, στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου από την Ομογένεια, ο Πάνος είχε ξηγηθεί «μητσάρας» όταν, για να φτάσει να χαιρετήσει τον Τραμπ, είχε ρίξει τάπα επιπέδου ΝΒΑ σε μια κυρία της Ομογένειας. Αυτή τη φορά, ελλείψει Τραμπ, περιορίστηκε σε ένα brief encounter με τη μέλλουσα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Πιθανόν ανταλλάσσοντας γνώμες για την εξωτερική πολιτική των δύο χωρών. Πιθανότερο περιμένοντας να πάρουν τα παλτά τους, αφού στη φωτογραφία για φόντο υπάρχουν κάτι κρεμάστρες με παλτά.

Το περιβάλλον της Αφροδίτης Λατινοπούλου επιμένει ότι πήγε στην Ουάσινγκτον, συνάντησε τον Τραμπ, μιλήσανε και βγάλανε μαζί φωτογραφίες. Δεν ξέρω τι πραγματικά συνέβη, αν οι φωτό βγήκαν και αν οι ομιλίες αποχαρακτηριστούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά από 50 χρόνια. Αλλωστε ο Τραμπ φημίζεται για τη διακριτικότητά του.

Η ιστορία της Λατινοπούλου θύμιζε ιστορίες του παρελθόντος του χώρου της ελληνικής σόουμπιζ. Εκείνες τις εποχές, όταν τελείωνε η θερινή σεζόν και πριν αρχίσει η χειμερινή, τα λαϊκά περιοδικά δημοσίευαν την είδηση. «Η πρωταγωνίστρια του ελαφρού θεάτρου Ντιντή Νταρίντα θα αναχωρήσει για μία εβδομάδα στο Παρίσι για να δει τις νέες κολεξιόν μόδας». Αντί για το Παρίσι, η Νταρίντα μαζί με μια μοδίστρα έμενε μια εβδομάδα κλεισμένη στο διαμέρισμά της στην Κυψέλη και μετά εμφανιζόταν με ιστορίες από το ταξίδι της και ένα ελαφρύ γαλλικό αξάν.

Η πιθανότητα η ορκωμοσία του Τραμπ να αποτελεί προάγγελο όσων έρχονται στην Ελλάδα είναι μηδαμινή. Ακριβώς τόση όση στις επόμενες εκλογές να βγει ο Νίκος Ανδρουλάκης πρωθυπουργός και στη φωτογράφιση στα σκαλοπάτια της Βουλής πίσω από το υπουργικό συμβούλιο ο Γιάννης Βαρδινογιάννης να χορεύει καζατσόκ, ή ό,τι τέλος πάντων χόρευε ο Ελον Μασκ στην ορκωμοσία του Τραμπ.

Οπως συμβαίνει και με κάποια κρασιά, η αμερικανική πολιτική αισθητική και οι πρωταγωνιστές της δύσκολα ταξιδεύουν. Situation is critical but not serious, που θα έλεγε και ο Στηβ Γιατζόγλου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News