Από το μπάτσελορ σε μία πρωτοφανή τραγωδία

Η φωτογραφία των κοριτσιών λίγες ημέρες πριν από την αεροπορική τραγωδία

Αρκεί μία στιγμή για να αλλάξουν όλα. Η Μίνα Μπασαράν, κόρη γνωστού τούρκου επιχειρηματία, και οι επτά φίλες της ζούσαν τις δικές τους στιγμές απόλυτης ευτυχίας. Είχαν ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να γιορτάσουν αφού σε λίγο καιρό, η νεαρή Μίνα θα παντρευόταν.

Σε μία φωτογραφία μάλιστα που ανέβασε η ίδια η Μίνα στον λογαριασμό της στο Instagram, οι κοπέλες έδειχναν να περνούν στιγμές χαλάρωσης ενώ πόζαραν χαμογελαστές στην κάμερα. Ολες τους, φορούσαν μπουρνούζια και γυαλιά ηλίου, ενώ η φωτογραφία φαίνεται να τραβήχτηκε στο ξενοδοχείο One and Only Royal Mirage του Ντουμπάι.

Η τραγωδία όμως γράφτηκε στο ταξίδι της επιστροφής. Το ιδιωτικό αεροπλάνο που τις μετέφερε πίσω στην Τουρκία συνετρίβη στο Ιράν. Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος Bombardier CL60 κατέπεσε στην επαρχία Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιαρί, ενώ είχε απογειωθεί από την πόλη Σαρτζάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Τα μέλη του πληρώματος και οι οκτώ γυναίκες έχασαν την ζωή τους ενώ δεν εντοπίστηκε κανένα σημείο ζωής στα συντρίμμια του αεροσκάφους, σύμφωνα με την ιρανική υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ολα δείχνουν ότι το αεροσκάφος ιδιοκτησίας Basaran Holding Company, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών και του τουρισμού, αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα αφού λίγα λεπτά πριν από τη συντριβή το πλήρωμα είχε ζητήσει να πετάξει χαμηλότερα λόγω τεχνικού προβλήματος, ενώ εννέα λεπτά μετά τις τέσσερις το μεσημέρι χάθηκε από τα ραντάρ, όπως εξήγησε αξιωματούχος της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.