Αγριο έγκλημα και καταδίωξη στις ΗΠΑ: Νεκροί μία γυναίκα και ο δράστης

Μία ακόμη τραγωδία με δύο θύματα σημειώθηκε την Τετάρτη σε εμπορικό κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένα στη Φλόριντα, όταν ένας άντρας πυροβόλησε και σκότωσε μία γυναίκα στο χώρο του πάρκινγκ.

Ο δράστης φόρτωσε το πτώμα της γυναίκας στο αυτοκίνητο και επιχείρησε να διαφύγει οδηγώντας ανάποδα σε μεγάλη λεωφόρο του Παλμ Μπιτς, με συνέπεια να συγκρουστεί με άλλα τρία οχήματα, ενώ τον καταδίωκε η Αστυνομία.

Παρ’ όλα αυτά δεν παραδόθηκε, ανταλλάσσοντας πυροβολισμούς με τους αστυνομικούς, ένας εκ των οποίων σημάδεψε σωστά, ρίχνοντας στην άσφαλτο τον δολοφόνο της άτυχης γυναίκας.

#UPDATE This is the gun the suspect used in the homicide shooting of the female earlier this morning, 1600 Block of S. Dixie Highway, Lake Worth. pic.twitter.com/eN62ykFK1r

