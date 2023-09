«Τι απέγινε η Μελάνια;», διερωτώνται εδώ και μήνες τα ΜΜΕ των ΗΠΑ, εκφράζοντας την απορία τους για την απόλυτη αδράνεια και τη μόνιμη απουσία της πρώην Πρώτης Κυρίας από τη δημόσια σφαίρα, η οποία έως σήμερα όχι μόνο δεν έδωσε το παρών σε καμία εκδήλωση της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της που άρχισε πριν από δέκα μήνες αλλά δεν ήταν στο πλευρό του ούτε καν όταν του αποδόθηκαν κατηγορίες στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης, της Ουάσιγκτον, του Μαϊάμι και της Ατλάντα.

Πλέον, όμως, το ζήτημα απασχολεί όλους τους Αμερικανούς, καθώς προπαγανδίστηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, όπως αναφέρει ο Μάσιμο Γκάτζι της Corriere della Sera. Πάνω από ένα στάδιο της Αϊόβα στο οποίο δύο τοπικές ομάδες ράγκμπι, οι Hawkeyes και οι Cyclones, αγωνίζονταν ενώπιον του Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο Σάββατο, πέρασε κάποια στιγμή ένα αεροπλάνο που τραβούσε πίσω του ένα πανό με την επιγραφή: «Where is Melania?». Οπως εξηγεί ο ιταλός ανταποκριτής στις ΗΠΑ το μήνυμα έθιξε ένα ευαίσθητο σημείο του αμερικανού πρώην και πιθανώς μελλοντικού προέδρου. Οποιος ναύλωσε το αεροσκάφος που πέταξε πάνω από το γήπεδο ήθελε να υπογραμμίσει πως τον Ντόναλντ Τραμπ, πέρα από ηγετικά στελέχη και χρηματοδότες των Ρεπουμπλικάνων που θα ήθελαν να απαλλαγούν από αυτόν, τον έχουν ουσιαστικά εγκαταλείψει και οι πιο κοντινοί του άνθρωποι, δηλαδή η οικογένειά του. Πρόκειται για κάτι που είναι γνωστό εδώ και καιρό και δεν αφορά μόνο τη Μελάνια.

Σε κάθε περίπτωση, τις εντυπώσεις έκλεψε το αεροπλάνο με το πανό «Πού είναι η Μελάνια;»

Where’s Melania? Aerial banner at take off heading to Jack Trice Stadium in Iowa. #JackTriceStadium @TheSkyWriters pic.twitter.com/32I7u10ceh