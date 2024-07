Οι «άτεκνες γατοκυρίες» βάζουν τα νύχια τους στον Βανς

Η Τζένιφερ Ανιστον δεν έχει παιδιά. Είναι μάλιστα γνωστό ότι η διάσημη αμερικανίδα σταρ έχει προσπαθήσει να τεκνοποιήσει, αφού έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσπάθειά της να μείνει έγκυος μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τώρα η 55χρονη ηθοποιός, φρόντισε να κατακεραυνώσει τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των Ρεπουμπλικανών Τζέι Ντι Βανς, εξοργισμένη για τη στάση του κατά της εξωσωματικής γονιμοποίησης και το σχόλιό του για τις «άτεκνες αξιοθρήνητες γατοκυρίες».

Η Ανιστον ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με απόσπασμα συνέντευξης του Βανς στο Fox News το 2021, το οποίο έχει κοινοποιηθεί ευρέως μετά την επιλογή του ως υποψήφιου αντιπροέδρου του Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Μιλώντας στον Τάκερ Κάρσον, ο Βανς ακούγεται να λέει: «Παραδώσαμε τη χώρα μας σε ανθρώπους που δεν έχουν καν ενδιαφέρον για αυτήν. Ουσιαστικά διοικούν αυτή τη χώρα μέσω των Δημοκρατικών και εταιρικών ολιγαρχών, ένα σωρό άτεκνες γατοκυρίες που είναι αξιοθρήνητες με τις επιλογές ζωής που έχουν κάνει. Ετσι θέλουν να κάνουν και την υπόλοιπη χώρα: αξιοθρήνητη».

JD Vance says women who haven’t given birth like Kamala Harris are “childless cat ladies who are miserable at their own lives,” and have “no direct stake” in America. pic.twitter.com/3DJY3pQTGe

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) July 22, 2024