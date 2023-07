Τα ατέλειωτα, καυτά καλοκαίρια του Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Πριν από μερικά χρόνια, ο βρετανός δημοσιογράφος Σάιμον Μιλς βρέθηκε στην Ιμπιζα τριγυρίζοντας στο Ushuaia, ένα ξενοδοχείο και beach club που είχε ανοίξει σχετικά πρόσφατα στην Πλάγια δ’εν Μπόσα, και όπου DJs και καλλιτέχνες παγκόσμιας κλάσης προσέφεραν (και προσφέρουν) υπαίθριες συναυλιακές εμπειρίες στο κοινό. Το καταλανικό resort διαθέτει επίσης μπαρ, χώρους VIP και μια απίστευτη πισίνα δίπλα στη σκηνή, όπου πραγματοποιούνται καθημερινά τα πάρτι.

Το Ushuaïa Ibiza Beach Hotel διαθέτει δύο καταλύματα: το Ushuaïa Club και το Ushuaïa Tower στο πλάι, για όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία «Ushuaïa Ibiza» σε μια πιο διακριτική ατμόσφαιρα, σε αδιανόητα ακριβές σουίτες με βαρετά ονόματα όπως «Anything Can Happen», «Party All Night Long» και «Fashion Victim», και βέβαια, με πολυτέλεια πέντε αστέρων.

Η πιο ακριβή, γράφει ο Σάιμον Μιλς στους Times του Λονδίνου, ήταν η σουίτα «I’m On Top of the World», στο ρετιρέ του ξενοδοχείου, με βεράντα, υδρομασάζ, θέα στο κλαμπ από κάτω και το δικό της μίνι νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, με προσωπικό κοκτέιλ μπαρ, decks για DJ και ηχοσύστημα. Δική σας για 25.000 ευρώ τη βραδιά…

Εκπληκτος ο Μιλς ρώτησε αν την είχε νοικιάσει κάποιος, για να πάρει την απάντηση: «Μάλιστα, κύριε. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο». Για πόσες νύχτες; «Εναν ολόκληρο μήνα». Μόνος; «Δεν είμαι σίγουρος, αλλά δεν βγήκε από το δωμάτιό του· σχεδόν ποτέ».

Στα 48 του, ο Ντι Κάπριο (γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1974 στο Λος Αντζελες, όπου και ζει μόνιμα) είναι βραβευμένος με Οσκαρ ηθοποιός, περιβαλλοντικός ακτιβιστής, γνωστός επίσης για τις επαναλαμβανόμενες σχέσεις του με μοντέλα· και μπορεί να οδεύει προς το φθινόπωρο της ζωής, αλλά παραμένει ένας από εκείνους τους ανθρώπους για τους οποίους το «καλοκαίρι» σημαίνει δράση· ένας άνδρας που μετράει τις ζεστές μέρες με μεσημεριανά μεθύσια, τεμπέλικα απογεύματα στην πισίνα και συνεχή παρέα με κορίτσια.

Βλέπετε, γράφει ο Μιλς στους Times, το καλοκαίρι του Λίο είναι πολύ πιο μακρύ και πολύ πιο άτονο από ένα συνηθισμένο αστικό καλοκαίρι. Διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, οπότε ο χολιγουντιανός σταρ εμφανίζεται στην Ιμπιζα, στο Κάμπο, στο Σεντ Μπαρτς, στο Τουλούμ, στη Μύκονο και στη Σαρδηνία· αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, εθεάθη στο Σεν Τροπέ με την τελευταία καλοκαιρινή του σύντροφο.

Η απεργία των ηθοποιών μπορεί να συνεχίζεται στο Χόλιγουντ και τα πάντα να έχουν σταματήσει εκεί, αλλά στην Ευρώπη, όπου μαίνεται ο καύσωνας, βλέπουμε τον Λίο –χάρη στις κοσμικές σελίδες των TMZ, MailOnline, E! Online, Grazia και People– να «δουλεύει» πιο σκληρά από ποτέ. Φεύγει από το γιοτ του για ένα τρίωρο μεσημεριανό γεύμα, κάνει σιέστα σε κρεβάτι παραλίας, πηγαίνει σε μπαρ και σε κλαμπ και συνεχίζει με after πάρτι στη βίλα ή στη σουίτα του ξενοδοχείου του, ίσως με τον συνάδελφο και φίλο του Τόμπι Μαγκουάιρ και, φυσικά, περιτριγυρισμένος από αρκετά μοντέλα κάτω των 25 ετών.

Οι εχθροί των πάρτι και της πατριαρχίας στηλιτεύουν την αγάπη του Ντι Κάπριο για τα φαινομενικά ατελείωτα καλοκαίρια, αλλά για εμάς τους υπόλοιπους λυπημένους, μεσήλικες, διαβητικούς άνδρες με στεγαστικά δάνεια, πρακτικά αυτοκίνητα, αποτυχημένους γάμους και οικονομικά προβλήματα, η «καυτή» αυγουστιάτικη ενέργεια του Λίο τη στιγμή που ανεβαίνει στο γιοτ του προσφέρει συναρπαστική καλοκαιρινή τρέλα στην πιο διασκεδαστική μορφή της, γράφει ο Μιλς.

Περιγράφει την εικόνα ως διασταύρωση κοσμικής φωτογραφίας του εκλιπόντος Σλιμ Ααρονς (γνωστού για τις φωτογραφίσεις διασημοτήτων και μελών του διεθνούς τζετ σετ) και ενός οργίου στη θρυλική βίλα Playboy Mansion. Κανείς, από όσο μπορούμε να θυμηθούμε τουλάχιστον, δεν κατάφερε ποτέ να βρει μια ισορροπία μεταξύ του διεθνούς πλέιμποϊ και του παγκοσμίου φήμης ηθοποιού με το ίδιο διαβολικό γούστο, γράφει στην Telegraph ο Μιλς, αποθεώνοντας τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

«Ο Λίο θέλει να δουλεύει μόνο τον χειμώνα. Οταν έρχεται το καλοκαίρι είναι απολύτως… μη διαθέσιμος», του εξήγησε κάποτε ένας φίλος του παραγωγός ταινιών. «Εχει μόνο δύο τρόπους λειτουργίας. Δουλειά ή πάρτι. Επάγγελμα ή διακοπές. Σε ό,τι κι αν κάνει, τα δίνει όλα. Πλήρης δέσμευση», του είπε.

Πώς περνάει, λοιπόν, τα καλοκαίρια του ο κορυφαίος σταρ; Ξοδεύει απλώς χρόνο και χρήμα; Στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερα εγκεφαλικό ή πνευματικά προκλητικό στο να μένεις ξαπλωμένος επί τρεις μήνες, έτσι δεν είναι; Πώς είναι να έχεις άδεια ένα ολόκληρο καλοκαίρι, όπως ο Ντι Κάπριο;

Ο Σάιμον Μιλς γράφει στους Times ότι το έκανε και εκείνος πριν από 15 χρόνια, στην Ιμπιζα. Στο περίπου, δηλαδή, αφού αναμφίβολα είναι ένας φτωχός πολίτης, κάποιος που εργάζεται 52 εβδομάδες τον χρόνο, ο οποίος δεν μπορεί να δικαιολογήσει περισσότερες από δέκα ημέρες μακριά από το σπίτι και πρέπει να είναι κοντά σε αξιοπρεπές Wi-Fi και αξιόπιστο τηλεφωνικό σήμα για να διατηρήσει την όποια καριέρα του· οπότε η εμπειρία του, αναφέρει ο βρετανός δημοσιογράφος, δεν μπορεί να συγκριθεί με το καλοκαίρι του σούπερ σταρ.

Ωστόσο, ο Μιλς θυμάται με ακρίβεια ότι εκείνες οι περίπου 30 νύχτες του στις Βαλεαρίδες ήταν, η μία μετά την άλλη, ένδοξες, άτονες, ακριβές, επαναλαμβανόμενες και, τελικά, ψυχοφθόρες. Τρεις εβδομάδες πίνοντας, τρώγοντας, ανεβαίνοντας σε σκάφη αναψυχής, ξαπλώνοντας σε παραλίες και παρτάροντας (μερικές φορές μάλιστα σε απόσταση αναπνοής από το σκάφος του Ντι Κάπριο) τον έκαναν να νιώθει θλιμμένος και κενός.

Μια φορά, θυμάται ο βρετανός δημοσιογράφος, πήγε σε ένα πάρτι που είχε διοργανώσει ένας σχεδιαστής μόδας. «Ερχεται σίγουρα και ο Λίο», είχαν πει. Αλλά αυτός που εμφανίστηκε τελικά ήταν ο πολύ πιο κοντός και λιγότερο διάσημος ηθοποιός Στίβεν Ντορφ, που μοιάζει λίγο με τον Λίο (και είχε χάσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Τιτανικό» από τον Ντι Κάπριο). Οι μεθυσμένες γυναίκες στο πάρτι, όμως, έπεσαν κυριολεκτικά πάνω του, μπερδεύοντάς τον με τον… αυθεντικό σούπερ σταρ.

Επίσης, έμεινε για πάντα στη μνήμη του ένα άλλο πάρτι, στο πολυτελές σπίτι ενός κοσμηματοπώλη στο βόρειο μέρος του νησιού –ο Λίο ήταν σίγουρα στη λίστα των καλεσμένων και επιβεβαιώθηκε ότι θα ερχόταν «αργότερα» με κορίτσια–, εξαιτίας μιας συνάντησης με ένα σούπερ μόντελ, σαφώς χάλια από το αλκοόλ, που τον χαιρέτησε στις 5 η ώρα το πρωί με δυο λέξεις τις οποίες δεν θα ξεχάσει ποτέ: «Εχω όπλο» του είπε· στη συνέχεια ακούμπησε το κοντάκι ενός γεμάτου αεροβόλου στον γυμνό, μαυρισμένο ώμο της, στοχεύοντας τα καμένα από τον ήλιο οπίσθια του δημοσιογράφου…

Τελικά, κατά τη διάρκεια εκείνου του παρατεταμένου Αυγούστου, ο Μιλς είχε τη δική του μικρή στιγμή στο μακρύ, καυτό καλοκαίρι του Λίο. Οπως γράφει στους Times, μια ζεστή νύχτα, ο βρετανός δημοσιογράφος βρέθηκε σε μοναχικό χώρο στο πίσω μέρος ενός νυχτερινού κέντρου πίνοντας negroni και περιμένοντας να φουντώσει το πάρτι. Αδειες καρέκλες, αλλά ένα δοχείο γεμάτο με πάγο και ένα παγωμένο μπουκάλι βότκα. Ηταν μόνο ο Μιλς και… Θεέ μου!, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο! Ανάβοντας ένα κουβανέζικο πούρο, ο σταρ του έγνεψε καταφατικά· και ο Μιλς το ίδιο.

Ξαφνικά μπήκαν μέσα έξι μοντέλα, κάθισαν στα γόνατά του, του ανακάτεψαν τα μαλλιά και τον σήκωσαν για να χορέψουν, ενώ ο Ντι Κάπριο χασκογελούσε με το στόμα ανοιχτό από το ένα αυτί μέχρι το άλλο. Μετά σηκώθηκε να φύγει. Καθώς έβγαινε, ο χολιγουντιανός σούπερ σταρ κοίταξε τον Μιλς με θλιμμένο βλέμμα και του φύτεψε ένα φρέσκο πούρο Cohiba στο τσεπάκι του πουκαμίσου του. «Απόλαυσέ το, φίλε», του είπε το αγόρι του καλοκαιριού. Και εξαφανίστηκε μέσα στην ομίχλη…

