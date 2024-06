Ο Τραμπ απειλεί: Ο κόσμος δεν θα δεχθεί να με βάλουν σε κατ’οίκον περιορισμό

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το Fox News την Κυριακή, ότι αν τεθεί σε κατ’οίκον περιορισμό, αυτό θα μπορούσε να φέρει «σε σημείο ρήξης» τους οπαδούς του.

Μία επιβολή ποινής φυλάκισης ή σε κατ’οίκον περιορισμό, «θα ήταν δύσκολο για τον κόσμο να την αποδεχθεί. Ξέρετε, κάποια στιγμή, υπάρχει ένα σημείο ρήξης», είπε. «Ο κόσμος δεν θα το δεχθεί».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι το κοινό θα το υποστήριζε», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στους Γουίλ Κέιν, Ρέιτσελ Κάμπος-Ντάφι και Πιτ Χέγκσεθ του Fox News που μεταδόθηκε το πρωί της Κυριακής. «Νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο για το κοινό να το δεχτεί. Από ένα σημείο και μετά, φτάνει η στιγμή που ξεσπάς».

Η ετυμηγορία στην υπόθεση του χρηματισμού της Στόρμι Ντάνιελς , η πρώτη καταδικαστική απόφαση κατά πρώην προέδρου στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα εμποδίσει τον Τραμπ να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ακόμη και στην περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης.

Στην σημερινή του συνέντευξη ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η δίκη ήταν «πολύ δύσκολη» για την σύζυγό του Μελάνια, η οποία δεν βρέθηκε στο πλευρό του στο δικαστήριο.

«Έχω μια υπέροχη σύζυγο που πρέπει να ακούει αυτά τα πράγματα όλη την ώρα. Το κάνουν για αυτόν τον λόγο. Το κάνουν -όλα αυτά τα σατανικά που λένε και δεν μου επιτρέπεται καν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου λόγω της εντολής φίμωσης», είπε ο Τραμπ. «Αυτό είναι πιο σκληρό για την οικογένειά μου παρά για μένα».

