Ο φωτογράφος πίσω από το ιστορικό κλικ της σφαίρας που είχε στόχο τον Τραμπ

Οταν μια από τις σφαίρες του Τόμας Κρουκς πέτυχε το αυτί του Ντόναλντ Τραμπ, με ταχύτητα κοντά στα 3.200 χλμ./ώρα, ο Νταγκ Μιλς, ο οποίος στεκόταν μόλις λίγα μέτρα πιο πέρα, δεν είχε καταλάβει ότι μόλις είχε τραβήξει μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες του 21ου αιώνα.

Ο Μιλς ήταν το Σάββατο στην Πενσιλβάνια με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Sony ικανή να «τραβάει» έως και 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Φωτογράφιζε μεταχύτητα κλείστρου 1/8.000 του δευτερολέπτου – εξαιρετικά γρήγορη για τα πρότυπα της βιομηχανίας.

Εκείνη τη στιγμή, καθώς το κλείστρο έκανε κλικ στη φωτογραφική μηχανή του, μια Sony A1 με 20 καρέ ανά δευτερόλεπτο, ο βετεράνος φωτογράφος των New York Times, που κάποτε είχε περιγραφεί από τον ίδιον τον Τραμπ ως «ιδιοφυΐα», απαθανάτισε χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει τον πυροβολισμό. Η βολή, από το ημιαυτόματο τουφέκι AR-15, φάνηκε ως μια πολύ λεπτή γραμμή λευκού καπνού στον γαλάζιο ουρανό, στα αριστερά του προέδρου.

Οι βρετανικοί Times, μεταφέρουν την στιχομυθία που είχε λίγο αργότερα ο φωτογράφος με τον τεχνικό που παρέλαβε τις εκατοντάδες φωτογραφίες του με σκοπό να τις επεξεργαστεί:

-«Θεέ μου, δεν θα το πιστέψεις, φωτογράφισες τη σφαίρα καθώς περνάει δίπλα από το κεφάλι του»

-«Τι;»

«Οταν πήρα τον φορητό υπολογιστή μου αργότερα και είδα τις φωτογραφίες, σκέφτηκα “θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω”», θυμάται ο Μιλς.

Doug Mills, a New York Times photographer, appeared to capture an image of a bullet streaking past Donald Trump’s head, a former FBI agent said. He took the photo while documenting the rally that turned into an attempt on a former president’s life. https://t.co/nhtORaXDZj pic.twitter.com/32UI1GDcoO

— The New York Times (@nytimes) July 14, 2024