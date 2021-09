Met Gala 2021: Εκκεντρικότητες της μόδας στο κόκκινο χαλί

Μετά από μια ακύρωση, το 2020, λόγω της πανδημίας, και μια αναβολή για τους ίδιους λόγους φέτος, το κορυφαίο γεγονός της μόδας, που διοργανώνει κάθε χρόνο το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, πραγματοποιήθηκε τελικά την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου.

Το Met Ball ή Met Gala είναι μία φιλανθρωπική εκδήλωση γεμάτη αίγλη, πολυτέλεια και δημιουργικότητα, κάτι ανάλογο με Οσκαρ της μόδας, η οποία, όπως είναι αναμενόμενο, συγκεντρώνει στους χώρους του μουσείου άπειρα φλας. Συμμετέχουν designers, μοντέλα και άλλοι παράγοντες της βιομηχανίας της μόδας, σταρ του Χόλιγουντ, και διασημότητες από τον κόσμο των τεχνών, του αθλητισμού, αλλά και της πολιτικής, οι οποίοι τιμούν και στηρίζουν οικονομικά την έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης, που είθισται να εγκαινιάζεται εκείνη την ημέρα.

Ολοι οι καλεσμένοι, η λίστα των οποίων δεν ανακοινώνεται ποτέ πριν, ντύνονται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο θέμα. Το φετινό, «Αμερικανική ανεξαρτησία», συνδεόταν όπως πάντα με το θέμα της έκθεσης, η οποία φέτος έχει τίτλο «In America: A Lexicon of Fashion».

Το Met Gala 2021 δοξάζει όλες τις εκφράσεις της αμερικανικής μόδας: Ο Αντριου Μπόλτον, επιμελητής του Ινστιτούτου Κοστουμιών του MET, θεώρησε ότι ήρθε η ώρα να επανεξετάσει την αμερικανική ταυτότητα και τη μόδα, ειδικά καθώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια λόγω των κινημάτων τόσο για πολιτική όσο και κοινωνική δικαιοσύνη. «Εχω εντυπωσιαστεί πραγματικά από την ανταπόκριση των αμερικανών designers στο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, ιδίως σε ζητήματα ένταξης των σωμάτων και της ρευστότητας του φύλου και βρίσκω τη δουλειά τους πάρα πολύ αναστοχαστική», δήλωσε στη Vogue. Και τόνισε «Πραγματικά πιστεύω ότι η αμερικανική μόδα περνά μια περίοδο αναγέννησης. Νομίζω ότι ιδιαίτερα οι νέοι σχεδιαστές βρίσκονται στην πρωτοπορία των συζητήσεων σχετικά με τη διαφορετικότητα, την ένταξη, τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια, πολύ περισσότερο από τους ευρωπαίους ομολόγους τους, ίσως με την εξαίρεση των άγγλων σχεδιαστών».

Με πλήθη διαδηλωτών του κινήματος Black Lives Matter απ’ έξω και καλεσμένους που έπρεπε να είναι οπωσδήποτε εμβολιασμένοι για να μπουν μέσα, η εντυπωσιακή εκδήλωση έγινε με πολύ λιγότερους παριστάμενους από ό,τι είθισται. Υπεύθυνη της διοργάνωσης ήταν και πάλι (συνεχώς από το 1995) η διευθύντρια της αμερικανικής Vogue Αννα Γουίντουρ με συμπροεδρεύοντες φέτος δημοφιλείς εκπροσώπους της γενιάς Ζ, την τραγουδίστρια Μπίλι Αϊλις, την τενίστρια Ναόμι Οσάκα, τον ηθοποιό Τιμοτέ Σαλαμέ και την ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν, που έλαμψαν με τις εμφανίσεις τους όπως άλλωστε και η Εμα Ραντουκάνου, η οποία εμφανίστηκε αμέσως μετά τη νίκη της στο US Open, με ασπρόμαυρο σύνολο Chanel και μαύρα μποτάκια.

Η φετινή έκθεση «In America: A Lexicon of Fashion» είναι εμφανώς περισσότερο πολιτική από κάθε άλλη φορά. Η πολιτική, εξάλλου, ήταν εμφανής και στο κόκκινο χαλί, με τουαλέτες, που μιλούσαν για το εισόδημα και την ανισότητα των φύλων, πρότειναν μάλιστα και κάποιες λύσεις. Οι Μάικλ Σαν, Ράφκα Τούμα και Αλιξ Γκόρμαν μεταφέρουν στον Guardian τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του λαμπερού γκαλά.

Η πρώτη εμφάνιση στο Met Gala της δημοκρατικής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ (AOC) -το νεότερο μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ- ήταν πραγματικά εκρηκτική. Μπροστά, η λευκή τουαλέτα της είχε λεπτομέρειες ανδρικού σμόκιν, όταν όμως γύρισε, εμφανίστηκε στην πλάτη της, δυνατά και ξεκάθαρα, το πολιτικό μήνυμα «Φορολογήστε τους πλούσιους», τυπωμένο με έντονα, κόκκινα γράμματα σε όλο το πίσω μέρος της τουαλέτας της. Το φόρεμα σχεδιάστηκε από την Ορόρα Τζέιμς, καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Brother Vellis, η οποία υποστηρίζει ένθερμα την «οικονομική δικαιοσύνη». Το 2020, μάλιστα, η Τζέιμς ξεκίνησε το 15% Pledge, καλώντας τα καταστήματα ενδυμάτων στις ΗΠΑ να εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 15% του χώρου στα ράφια τους θα είναι αφιερωμένο σε επιχειρήσεις, που ανήκουν σε μαύρους, μια καμπάνια στην οποία συμμετέχουν ήδη οι Sephora, West Elm και Vogue.

Εκτός από την AOC, το μοντέλο και ηθοποιός Κάρα Ντελεβίν πέρασε επίσης το δικό της το σύνθημα «Καρφώστε την πατριαρχία» τυπωμένο με κόκκινα γράμματα στο λευκό μπούστο της. Επίσης η βουλευτής Κάρολιν Μαλόνι φορούσε ένα φόρεμα σε όλο το φάσμα των φεμινιστικών αποχρώσεων (πράσινο, λευκό και βιολετί) ενώ από τους ώμους της έπεφταν δύο μεγάλα πανό που έγραφαν «Ισα δικαιώματα για τις γυναίκες».

