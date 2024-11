«Kυνηγός των παππούδων» η μαμά του μωρού του Αλ Πατσίνο

Η σοφία που διαθέτουν οι ηλικιωμένοι άνδρες είναι, κατά δική της ομολογία, αυτό που την ελκύει, είπε η πρώην σύντροφος του Αλ Πατσίνο, Νουρ Αλφαλάχ. Η 30χρονη παραγωγός ταινιών χώρισε πρόσφατα με τον 84χρονο σταρ, αλλά είναι ήδη με έναν άλλο σημαντικό άνδρα – ω ναι – επίσης προχωρημένης ηλικίας, γράφει στην Telegraph η Κέιτ Γουίλς και αποκαλύπτει ότι η «κυνηγός παππούδων» εθεάθη αυτή την εβδομάδα, στο hotspot του Λος Αντζελες «Chateau Marmont» με τον αμερικανό κωμικό και τηλεπαρουσιαστή Μπιλ Μέιχερ. Ο Μέιχερ βέβαια είναι μόνο 68 – μπροστά στον Πατσίνο, νεότατος!

Bill Maher, 68, and Al Pacino ex Noor Alfallah, 30, seen together: New details on rumored romance https://t.co/OIkSDU70CM pic.twitter.com/8FMUl9q4gS

— Daily Mail US (@DailyMail) October 10, 2024