Ενα δάσος από κεραίες στην υπηρεσία της Μόσχας

Ανάμεσα σε καμινάδες και σε κιόσκια, σε στέγες επικλινείς με κόκκινα κεραμίδια, σε ταράτσες ή σε πιο περίτεχνες κατασκευές, στη μέση υπάρχει ένα δάσος από κεραίες: κεραίες μικρές, κεραίες μεγάλες, κεραίες παραβολικές, κάποιες από τις οποίες ορατές, κάποιες άλλες αόρατες ενώ υπάρχουν και ορισμένες καμουφλαρισμένες. Σύμφωνα με έρευνα μιας ομάδας ευρωπαϊκών εφημερίδων όλες αυτές οι κεραίες κατά πάσα πιθανότητα εξυπηρετούν τους κατασκοπευτικούς σκοπούς της Μόσχας, που χρησιμοποιεί ως βάσεις τις πρεσβείες της, αλλά και λιγότερο αναγνωρίσιμα κτίρια που της ανήκουν, για να κατασκοπεύει τους πολλούς εχθρούς της σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Η έρευνα Espiomats επιστρέφει σε ένα γνωστό πεδίο, εκείνο της αποκαλούμενης «electronic intelligence», δηλαδή της ηλεκτρονικής συλλογής πληροφορίων. «Την εποχή των αποκαλύψεων του Εντουαρντ Σνόουντεν, η αμερικανική NSA (Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας) κατέληξε να κατηγορείται για τον ίδιο λόγο: οι εγκαταστάσεις των διπλωματικών αντιπροσωπειών χρησίμευαν για την παρακολούθηση των ίδιων των συμμάχων (των ΗΠΑ)», θυμίζουν στο ρεπορτάζ τους οι Αντρέα Μαρινέλι και Γκουίντο Ολίμπιο της Corriere della sera.

Πλέον, με τον πόλεμο που κήρυξε η Μόσχα στην Ουκρανία να μαίνεται, η προσοχή όλων είναι στραμμένη στις μυστικές υπηρεσίες του Κρεμλίνου. «Ολοι ξέρουν τι συμβαίνει και για πόσο καιρό, αλλά τώρα παρουσιάζεται με περισσότερες λεπτομέρειες. Μέσω της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, βίντεο, φωτογραφιών και αξιόπιστων πηγών, καταγράφηκαν 182 κεραίες», συνοψίζουν οι ιταλοί δημοσιογράφοι, με τις περισσότερες κεραίες, έως και δέκα επτά συνολικά, να εντοπίζονται στην πρεσβεία της Ρωσίας στις Βρυξέλλες, γεγονός απόλυτα κατανοητό, δεδομένου ότι στην βελγική πρωτεύουσα εδρεύουν πολλοί θεσμοί και οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και η Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Υποπτες κεραίες εντοπίστηκαν στις στέγες των πρεσβειών (και άλλων κτιρίων) της Ρωσίας στις πρωτεύουσες 39 ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Σόφια, η Πράγα, το Βελιγράδι, η Λισαβώνα, η Μαδρίτη, η Λευκωσία, το Βερολίνο, η Βαλέτα, η Στοκχόλμη, το Βουκουρέστι, η Βαρσοβία, η Βουδαπέστη, το Βίλνιους, το Ταλίν αλλά και η Αθήνα. Ομως ύποπτες κεραίες διακρίνονται και στη στέγη της ρωσικής πρεσβείας στη Ρώμη, η οποία, όμως, δεν αναφέρεται στην έρευνα.

Επίσημα ο όποιος ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε ρωσικές στέγες ανά την Ευρώπη εγγυάται την ασφάλεια και το απόρρητο των επικοινωνιών μεταξύ των διπλωματών της Μόσχας και του υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτή είναι η μισή αλήθεια. Ειδικοί έχουν εντοπίσει συστήματα που όντως εγγυώνται την ασφάλεια των επικοινωνιών, αλλά υπάρχουν και άλλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποκλοπή ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τηλεφωνημάτων από κινητά και δορυφορικά τηλέφωνα.

📡 Specialized equipment for signals intelligence (SIGINT) has been mounted on the roof of the Russian diplomats’ building in Warsaw. From Warsaw to Budapest, Stockholm, or Brussels – we found similar equipment on the rooftops of Russian facilities across Europe. #ESPIOMATS pic.twitter.com/EtnM9e4D1c

— VSquare (@VSquare_Project) April 18, 2023