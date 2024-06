Βαρώσια, η λουτρόπολη-φάντασμα της Κύπρου

Λουτρόπολη-φάντασμα σήμερα, τα Βαρώσια ήταν κάποτε το Σεν Τροπέ της Κύπρου, ένας κοσμικός προορισμός με μαγευτικές παραλίες, πολυτελή ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και night club όπου σύχναζαν σταρ του Χόλιγουντ. Η ζωή όμως έσβησε απότομα το 1974. Επιστρέφοντας σαν άλλος Οδυσσέας στο νησί των προγόνων του, ο βρετανοκύπριος συγγραφέας Αλεξ Κριστοφί αποτυπώνει τη σημερινή εικόνα των Βαρωσίων και ξαναγράφει ποιητικά την ιστορία της Κύπρου στο βιβλίο του «Cypria: A Journey to the Heart of the Mediterranean»