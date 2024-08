Ζελένσκι: Η Ουκρανία έχει καταλάβει 74 οικισμούς στο Κουρσκ

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί κατά 800 τετρ. χλμ. εντός της ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες συγκέντρωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) και ανέλυσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το Κίεβο, από την πλευρά του, έχει υποστηρίξει ότι κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του 1.000 τετρ. χλμ. ρωσικού εδάφους στη διάρκεια των επιχειρήσεων στο Κουρσκ, στη μεγαλύτερη τέτοια επίθεση της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου.

«Παρά τις δύσκολες και σφοδρές μάχες, η προέλαση των δυνάμεών μας στην περιοχή του Κουρσκ συνεχίζεται. Υπάρχουν 74 οικισμοί οι οποίοι υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας» διευκρίνισε σε δηλώσεις του την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

The Ukrainian military has published a video in which they remove the Russian flag from the “administrative building” in Daryin in Kursk Region – earlier it was reported that the AFU had occupied this settlement

The video was published by the fighters from the 225th Separate… pic.twitter.com/vi6Wdzpj21

— NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2024