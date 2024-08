Ρεσιτάλ συνωμοσιολογίας η «συνέντευξη» Τραμπ στον Μασκ

Σε χαρά των απανταχού συνωμοσιολόγων εξελίχθηκε η πολυδιαφημισμένη «συνέντευξη» -στην πράξη ήταν συζήτηση- του Ντόναλντ Τραμπ στον Ελον Μασκ, την Δευτέρα, η οποία μάλιστα ξεκίνησε με 40λεπτη καθυστέρηση λόγω επίθεσης χάκερ.

Η δίωρη συνέντευξη αναμεταδόθηκε απευθείας μέσω X.

Ο Τραμπ ξεκίνησε να μιλάει αναφέροντας την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, τον περασμένο μήνα, και συνέχισε με μία σειρά μονολόγων, σύμφωνα με το Politico, για τους αντιπάλους του στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, τη μετανάστευση, τον πληθωρισμό, τον νόμο και την τάξη, τη γεωργία, τη σχέση του με τους διάφορους δικτάτορες του κόσμου και την απειλή πυρηνικού πολέμου, στους οποίους επανέλαβε προσφιλείς του θεωρίες συνωμοσίας.

Ο Μασκ, που έχει δηλώσει υποστηρικτής του Τραμπ και χρηματοδότης της εκστρατείας του, επέτρεψε στον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών να ανακυκλώσει τετριμμένες θεματικές της εκστρατείας του χωρίς να τον αντικρούσει σε τίποτα.

Ο πρώην πρόεδρος υποσχέθηκε «τη μεγαλύτερη απέλαση (παράτυπων μεταναστών) στην ιστορία» των ΗΠΑ αν εκλεγεί, ισχυριζόμενος —ψευδώς— πως η μαζική έλευση επί των ημερών του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία έχει αυξήσει την εγκληματικότητα.

«Εχουμε κόσμο που έρχεται μαζικά, σαν “αποκάλυψη ζόμπι”», συμφώνησε ο Μασκ, ο οποίος για χρόνια δεν είχε και την καλύτερη σχέση με τον πρώην πρόεδρο, αλλά ανακοίνωσε δημόσια πως τον υποστηρίζει μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του τον περασμένο μήνα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε, όπως ακριβώς και ο Τραμπ, την Κάμαλα Χάρις, υποψήφια «της ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Ο πρώην πρόεδρος επιφύλασσε μία σειρά από υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για την αντίπαλό του: «τριτοκλασάτη», «ανίκανη», «“τρελή” της ριζοσπαστικής Αριστεράς», αλλά βρήκε να πει και κάτι θετικό: ότι είναι… «όμορφη γυναίκα».

Αμφισβήτησε επίσης τη νομιμότητα της διαδικασίας αντικατάστασης του αμερικανού προέδρου από την Χάρις στο ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών.

Η απόφαση του 81χρονου Μπάιντεν να εγκαταλείψει την εκστρατεία για την επανεκλογή του εξαιτίας των ανησυχιών για την ηλικία του και την πνευματική του οξύτητα, ήταν «πραξικόπημα», είπε ο Τραμπ.

Τη συζήτηση παρακολούθησαν απευθείας πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες της πλατφόρμας.

Η συνέντευξη ξεκίνησε με καθυστέρηση 40 και πλέον λεπτών, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, που παρουσιάστηκαν από τον Μασκ ως συνέπεια κυβερνοεπίθεσης.

Εκανε λόγο για «μαζική επίθεση DDoS» (σ.σ. «denial of service», ή άρνησης υπηρεσίας»), δηλαδή προσπάθεια να κατακλυστούν εξυπηρετητές και διακομιστές με μεγάλη κίνηση και να πάψουν να λειτουργούν διάφορα sites.

Ο Μασκ είπε μάλιστα ότι «κάποιοι δεν ήθελαν να ακουστούν όσα έχει να πει ο Τραμπ».

Μερικές ώρες πριν από τη συνέντευξη, ο Τιερί Μπρετόν, ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, αρμόδιος για το Διαδίκτυο, προειδοποιούσε τον Μασκ με επιστολή του, πως έχει υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο στην πλατφόρμα του.

Ο Μασκ αναφέρθηκε εμμέσως στην επιστολή λέγοντας ότι είναι απόπειρα λογοκρισίας εναντίον Αμερικανών από άλλες χώρες.

BREAKING: The European Union has issued a formal letter to Elon Musk, demanding that he censor Donald Trump in their upcoming interview.

The EU warns of “legal obligations” if Musk does not take action to prevent the spread of “disinformation.” pic.twitter.com/jSnm43mW0M

— Brian Allen (@allenanalysis) August 12, 2024