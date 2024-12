Xάος στη Συρία: Εξωτερικές ενισχύσεις στον στρατό του Ασαντ, έφθασαν από το Ιράκ φιλοϊρανοί μαχητές

Σε πεδίο γενικευμένης σύγκρουσης εξελίσσεται η βόρεια Συρία μετά τη μαζική αντεπίθεση και κατάληψη εδαφών (συμπεριλαμβανομένου του Χαλεπίου) από τους τζιχαντιστές, αλλά και τις επιχειρήσεις ανταρτών που υποστηρίζονται από την Τουρκία, κατά των Κούρδων.

Μαχητές, υποστηριζόμενων από το Ιράν, οργανώσεων (Popular Mobilization Units /PMU) εισήλθαν κατά διάρκεια της νύχτας στο έδαφος της Συρίας από τα σύνορα με το Ιράκ και κατευθύνονται στα βόρεια της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις του στρατού του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ στς μάχες με τους τζιχαντιστές και τους συμμάχους τους, ανέφεραν πηγές του συριακού στρατού.

BREAKING:

Convoys of the Iraqi Popular Mobilization Forces entered Syria today to support the Syrian Arab Army in its operations against terrorism.

The PMF comprises various Shiite militias, many of which are backed by Iran. Originally established in 2014 to combat ISIS. pic.twitter.com/D8D6rd5LB7

— Current Report (@Currentreport1) December 2, 2024