Βρετανία: Ανδρας μαχαίρωσε παιδιά – οκτώ τραυματίστηκαν

Οι βρετανικές υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός άνδρα μετά από ένα «μείζονος σημασίας συμβάν» το πρωί της Δευτέρας στο Σάουθπορτ, στη βορειοδυτική Αγγλία, όπου τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων North West ανακοίνωσε ότι οκτώ ασθενείς με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκαν σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένου του παιδιατρικού νοσοκομείου.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε ότι κλήθηκε μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι από άνδρα στις 11.50 το πρωί, τοπική ώρα.

Ο άνδρας συνελήφθη από ένοπλους αστυνομικούς.

Δεν υπήρχε ευρύτερη απειλή για τους πολίτες, συμπλήρωσε.

#BREAKING: Horrific knife attack in Southport near Liverpool in UK.

6 children have been stabbed and at least 1 has died, Suspect has been arrested.#KnifeaAttack #Liverpool #UK #UnitedKingdom #Britain pic.twitter.com/6OdwYv1jR2

— upuknews (@upuknews1) July 29, 2024