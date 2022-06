Τσεχία: Κοκαΐνη αξίας 79 εκατ. ευρώ βρέθηκε μέσα σε… μπανάνες

Εργαζόμενοι σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Τσεχία βρήκαν 840 κιλά κοκαΐνης, αξίας 2 δισ. τσεχικών κορωνών (79,2 εκατομμυρίων ευρώ) μέσα σε κουτιά με μπανάνες που παραδόθηκαν στο κατάστημα. Η παράδοση, η οποία έγινε σε σούπερ μάρκετ τριών πόλεων της βόρειας περιοχής της χώρας, πιστεύεται ότι οφείλεται σε λάθος.

Η ποσότητα αλλά και το ύψος της αξίας της κοκαΐνης θεωρείται ότι σπάει κάθε ρεκόρ!

Μιλώντας σε δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό της Τσεχίας, ο Τζακούμπ Φρίντριχ, επικεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών, είπε ότι πιστεύει πως η κοκαΐνη προέρχεται από την Κεντρική Αμερική. Η αστυνομία συνεργάζεται τώρα με τις Αρχές άλλων χωρών για την υπόθεση, ενώ ερευνά και άλλα σούπερ μάρκετ στη χώρα που έχουν λάβει δέματα από την ίδια αποστολή.

Με ανάρτησή της στο Twitter, η Αστυνομία μοιράστηκε εικόνες της κατασχεθείσας κοκαΐνης και είπε ότι «οι πληροφορίες σχετικά με την αποστολή οδηγούν εκτός της Τσεχικής Δημοκρατίας, επομένως θα συνεργαστούμε τις διεθνείς αστυνομικές και δικαστικές Αρχές».

Police found £68M worth of cocaine hidden in crates of bananas mistakenly sent to stores in the Czech Republic.

It’s the fifth time this has happened at shops across the world in the last 18 months. https://t.co/TsvxotDEP0

— VICE World News (@VICEWorldNews) June 20, 2022