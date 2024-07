Τραμπ: «Οι ανάπηροι πρέπει να πεθαίνουν»

Ενας ανιψιός του Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι άκουσε τον πρώην πρόεδρο να χρησιμοποιεί την προσβλητική για τους μαύρους λέξη «νέγρος», όταν ο ίδιος ασχολείτο επιχειρηματικά με τον κατασκευαστικό τομέα, στη Νέα Υόρκη.

Στα επερχόμενα απομνημονεύματά του, ο 61 ετών Φρεντ Τραμπ Γ’, ισχυρίζεται, σύμφωνα με τους Times, ότι ο «θείος Ντόναλντ» χρησιμοποίησε τη ρατσιστική προσβολή αφού ανακάλυψε ένα σκίσιμο στη μαλακή οροφή του αγαπημένου του κάμπριο, Cadillac Eldorado, στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Παρ’ όλο που ο Τραμπ δεν μπορούσε να γνωρίζει ποιος έκανε τη ζημιά στο αυτοκίνητό του, χρησιμοποίησε «με αηδία» τη λέξη νέγρος για να περιγράψει αυτούς που θεωρούσε ότι ήταν υπεύθυνοι, ισχυρίζεται ο Φρεντ.

«Ηξερα ότι ήταν μια κακή λέξη», έγραψε ο Φρεντ -ο οποίος ήταν ανήλικος εκείνη την εποχή- στο βιβλίο «All in the Family: The Trumps and How We Got This Way» (Ολα στην Οικογένεια: Οι Τραμπ και πώς γίναμε έτσι), αντίγραφο του οποίου έχει λάβει ο Guardian. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εκείνην την εποχή, λίγο μεγαλύτερος από είκοσι ετών.

Ο ρατσισμός και τα φυλετικά ζητήματα αναμένεται να παίξουν μεγάλο ρόλο στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, γράφουν οι Times, καθώς ο Τραμπ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει την Κάμαλα Χάρις, την σημερινή αντιπρόεδρο, η οποία είναι Τζαμαϊκανής και Ινδικής καταγωγής. Οι ισχυρισμοί για ρατσιστικές απόψεις και συμπεριφορές, όμως, ακολουθούν τον Τραμπ σε όλη την επιχειρηματική και πολιτική του καριέρα.

Το 2018, η Ομαρόσα Μανιγκό Νιούμαν, πρώην βοηθός του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, είπε ότι εκείνος είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «νέγρος» αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της παραγωγής του τηλεοπτικού του ριάλιτι The Apprentice. Ο Μπιλ Προύιτ, πρώην παραγωγός στο The Apprentice, οσχυρίστηκε κάτι παρόμοιο σε ένα πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Slate.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί όλες αυτές τις αιτιάσεις, αλλά το επιτελείο του απέφυγε να σχολιάσει οτιδήποτε επί του νέου βιβλίου, σε σχετικό ερώτημα της βρετανικής εφημερίδας.

Η Μαίρη Τραμπ, αδελφή του Φρεντ, έγραψε στα μπεστ σέλερ απομνημονεύματά της «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» (Πολύ και Ποτέ Αρκετά: Πώς η Οικογένειά μου Δημιούργησε τον πιο Επικίνδυνο Ανθρωπο του Κόσμου), ότι ο θείος της ήταν «ξεκάθαρα ρατσιστής». Υποστήριξε ότι ήταν «φυσιολογικό» να ακούει τον θείο της να χρησιμοποιεί ρατσιστικές και αντισημιτικές συκοφαντίες μεγαλώνοντας.

Ο Φρεντ και η Μαίρη είναι παιδιά του Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, του μεγαλύτερου αδερφού του Ντόναλντ, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1981 σε ηλικία 42 ετών.

Οι ανάπηροι πρέπει να πεθαίνουν

Σε ένα άλλο απόσπασμα των απομνημονευμάτων του, που δημοσιεύθηκε στο Time, ο Φρεντ περιγράφει τη συνάντηση του με τον θείο του, τον Μάιο του 2020, προκειμένου να συζητήσουν για τον γιο του, Γουίλιαμ, ο οποίος γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική μορφή επιληπτικής εγκεφαλοπάθειας.

Ο Φρεντ αναφέρει στο βιβλίο ότι διατηρούσε καλή σχέση με τον θείο του μετά τη νίκη του, το 2016, και ήλπιζε να χρησιμοποιήσει την πρόσβασή του στον Λευκό Οίκο για να βελτιώσει την υγειονομική περίθαλψη για τα παιδιά με αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια της 45λεπτης συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, σκέφτηκε ότι ο θείος του θα είχε «ευαισθητοποιηθεί» από όσα είχαν πει οι γιατροί και οι νοσηλευτές για με τις εμπειρίες τους με τους ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους.

«Αλλά, έκανα λάθος», γράφει στο All In The Family, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου. Ο Τραμπ τού είπε: «Αυτοί οι άνθρωποι… η κατάσταση στην οποία βρίσκονται, όλα τα έξοδα, ίσως τέτοιοι άνθρωποι πρέπει απλώς να πεθαίνουν»…

Ο Φρεντ αναφέρει επίσης μια μήνυση του 1973, που ασκήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης και σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ, ο πατέρας του και η οικογενειακή τους εταιρεία είχαν κάνει ρατσιστικές διακρίσεις κατά των μαύρων στα σπίτια που κατασκεύαζαν. Ο Τραμπ άσκησε ανταγωγή και η υπόθεση διευθετήθηκε δύο χρόνια αργότερα, χωρίς να παραδεχτεί την ενοχή του.

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster, το All in the Family υπόσχεται να είναι ένα «ειλικρινές και αποκαλυπτικό απομνημόνευμα» που «ρίχνει φως στις πιο σκοτεινές γωνιές της αυτοκρατορίας Τραμπ».

Το βιβλίο εμβαθύνει στη νοοτροπία «να κερδίζεις με κάθε κόστος» του πατέρα και επιχειρηματικού μέντορα του Ντόναλντ, Φρεντ Τραμπ του πρεσβύτερου, είπε ο εκδότης. Εξερευνά επίσης τη φυλετική δυναμική του Κουίνς, του δήμου της Νέας Υόρκης όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Ντόναλντ.

Ο Φρεντ Τραμπ Γ’ γράφει στο βιβλίο ότι, στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, το Κουίνς ήταν γεμάτο από ανθρώπους που έλεγαν «κάθε είδους χοντροκομμένα, αλόγιστα, προκατειλημμένα πράγματα». «Ισως όλοι στο Κουίνς να ήταν ρατσιστές τότε», προσθέτει.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News