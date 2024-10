Τουρκία: Με την ηγεσία της Χαμάς συναντήθηκε ο Φιντάν

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον θάνατο του επικεφαλής της Χαμάς, το τουρκικό ΥΠΕΞ προγραμμάτισε και πραγματοποίησε συνάντηση με τα εναπομείναντα ηγετικά στελέχη της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής μας χώρας Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Χαμάς, Μοχάμεντ Ισμαήλ Νταρουίς και μέλη του Πολιτικού Γραφείου.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Muhammad Ismail Darwish, the Head of Hamas Shura Council and the members of Hamas Political Bureau, in Istanbul. pic.twitter.com/GETPwOLVBg

