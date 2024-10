Drone εναντίον της κατοικίας του Νετανιάχου στο βόρειο Ισραήλ

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτοξεύθηκε το Σάββατο εναντίον της κατοικίας του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη βόρεια ισραηλινή πόλη της Καισάρειας, δήλωσε ο εκπρόσωπός του, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν βρισκόταν στην περιοχή και ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ένα drone εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και ότι χτύπησε ένα κτίριο, ωστόσο, δεν έγινε άμεσα σαφές ποιο ήταν το κτίριο.

🚨BREAKING: HEZBOLLAH DRONES STRIKE NETANYAHU’S PRIVATE RESIDENCE IN BOLD ASSAULT

Hezbollah UAV reportedly struck what’s believed to be Benjamin Netanyahu’s private home in Caesarea, according to Saudi TV channel “Al-Hadath.”

Netanyahu wasn’t present, and no injuries were… pic.twitter.com/dFjbLE0v0C

