Το προεδρικό πορτρέτο του Τραμπ μοιάζει με… τη mugshot του

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη την επίσημη φωτογραφία του ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ, η οποία μοιάζει εντυπωσιακά στη φωτογραφία του που τραβήχθηκε πριν από δύο χρόνια σε φυλακή της Τζόρτζια.

Με το κεφάλι ελαφρώς σκυφτό προς τα εμπρός, το δεξί φρύδι συνοφρυωμένο, τα χείλη κλεισμένα σφιχτά και με βλοσυρό ύφος: η επίσημη φωτογραφία φαίνεται σαν να είναι copy-paste εκείνης που τραβήχθηκε για το αστυνομικό αρχείο στις 24 Αυγούστου 2023, όταν του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 στην Πολιτεία της Τζόρτζια.

Με μια μικρή διαφορά: στη φωτογραφία της σήμανσης ο Τραμπ φοράει κόκκινη γραβάτα, στην επίσημη, μπλε ηλεκτρίκ.

Στο μπλε σακάκι του διακρίνεται επίσης μια καρφίτσα με την αμερικανική σημαία.

Υπενθυμίζεται πως πριν από ενάμιση χρόνο, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, που θα ορκιστεί πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου, είχε αναρτήσει τη φωτογραφία του ως κατηγορουμένου (mugshot) στην πλατφόρμα Χ, με το μήνυμα «Μην παραδοθείτε ποτέ!».

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε προς όφελός του αυτήν την φωτογραφία του με το προκλητικό ύφος, επαναλαμβάνοντας συνεχώς ότι είναι θύμα ενός «κυνηγιού μαγισσών».

Ηταν χαρακτηριστική η κυριαρχία της φωτογραφία σε μπλουζάκια, καπελάκια, φλιτζάνια κ.ο.κ. διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του. Τα μπλουζάκια με τη λέξη «Καταζητείται» (Wanted) ενθουσίασαν τόσο τους οπαδούς του που πολλοί τα φορούν ακόμη και σήμερα, εκτοξεύοντας τις πωλήσεις των ειδών στα οποία ο ίδιος πρωταγωνιστεί.

Η λεζάντα της επίσημης φωτογραφίας λέει λακωνικά: «Σε τέσσερις ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ».

Ο Ντάνιελ Τόροκ, φωτογράφος του Τραμπ, αποκάλυψε πρώτος τόσο το πορτρέτο του 47ου προέδρου των ΗΠΑ όσο και αυτό του Τζέι Ντι Βανς, του νέου αντιπροέδρου. Δείτε τα παρακάτω:

We are entering the GOLDEN AGE OF AMERICA! ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/tU3nCgAqEi

— Daniel Torok (@dto_rok) January 16, 2025