Συρία: Οι αντάρτες εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση κατά των δυνάμεων του Ασαντ

Οι σύριοι αντάρτες εξαπέλυσαν την πρώτη τους μεγάλη επίθεση έπειτα από τέσσερα χρόνια κατά κυβερνητικών θέσεων κοντά στο Χαλέπι, ισχυριζόμενοι ότι προέλασαν αρκετά χιλιόμετρα και κατέλαβαν μια σειρά από χωριά στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Η αιφνιδιαστική επίθεση αυτή, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη, συνοδεύτηκε από σφοδρές συγκρούσεις, με δεκάδες νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ένας ρώσος στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων που πολεμούσε με το καθεστώς.

#Syria: rebel forces claim the capture of another regime tank in the western countryside of #Aleppo. pic.twitter.com/nVizUDGl5Q — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 27, 2024

Περισσότεροι από 140 άνθρωποι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την επανεκκίνηση των συγκρούσεων, σύμφωνα με ενημέρωση του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την Πέμπτη.

Κατά τις πρώτες 12 ώρες της επίθεσης, και μόνο, σκοτώθηκαν 52 αντάρτες και 37 κυβερνητικοί, ανέφερε ένας προηγούμενος απολογισμός αυτής της ΜΚΟ, η οποία εδρεύει στη Βρετανία αλλά διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πηγών πληροφόρησης στη Συρία.

Το Παρατηρητήριο κατέγραψε, ακόμη, πως οι αντάρτες κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχο τους 21 χωριά, πόλεις και «σημαντικές τοποθεσίες», όπως και να αποκόωουν τον ζωτικής σημασίας δρόμο που συνδέει την πρωτεύουσα Δαμασκό με το Χαλέπι.

#Syria: a portrait of dictator #Assad, and his facilitator #Putin, meets the boot of a Syrian rebel. Western #Aleppo countryside. pic.twitter.com/pblUxoEbOQ — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 28, 2024

Υπήρξαν επίσης αναφορές ότι η επίθεση οδήγησε στην κατάληψη βάσης του συριακού στρατού, μόλις μερικά χιλιόμετρα από το Χαλέπι.

#Syria: one of the most significant gains of rebel forces so far has been the capture of the 46th Regiment, a major regime base located in the western #Aleppo countryside. pic.twitter.com/bAsZVG46A1 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 28, 2024

Οι αντάρτες, με επικεφαλής την τζιχαντιστική ομάδα Hayat Tahrir al-Sham (HTS), δήλωσαν ότι οι επιδρομές αυτές ήρθαν ως αντίδραση στους αυξανόμενους ρωσικούς και συριακούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά αμάχων στη νότια Ιντλίμπ.

Προσπάθησαν επίσης να προλάβουν επιθέσεις από τον συριακό στρατό, όπως ανέφεραν, καθώς οι δυνάμεις του Ασαντ συγκέντρωναν δυνάμεις κατά μήκος του μετώπου –ενός μετώπου που αποσταθεροποιήθηκε περαιτέρω από τις πρόσφατες επιθέσεις και των Ισραηλινών.

Only 1km left to Aleppo 🔥 pic.twitter.com/xuF953pdPx — Gudea | كوديـــا (@MaxedOutArab) November 28, 2024

Σε απάντηση, οι αεροπορικές δυνάμεις τόσο της Συρίας όσο και της Ρωσίας βομβάρδισαν την Πέμπτη τις ελεγχόμενες από τους τζιχαντιστές περιοχές, για πρώτη φορά μετά από χρόνια.

A massacre was carried out by Syrian-Russian aircraft, which targeted residential neighborhoods and commercial shops in the city of Atarib, west of #Aleppo, today, Thursday, November 28.

The attack killed 14 civilians, including 3 children and 2 women, and injured 5 civilians,… pic.twitter.com/vkyv2Y4t1Q — The White Helmets (@SyriaCivilDef) November 28, 2024

Η HTS αποτελεί την κύρια ενεργή ομάδα ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία, η οποία ελέγχει περίπου τη μισή επαρχία της Ιντλίμπ και μικρά τμήματα των γειτονικών περιοχών του Χαλεπίου, της Λατάκιας και της Χάμα, όπου ζουν περίπου 2,9 εκατ. εκτοπισμένοι. Προέρχεται από το Μέτωπο Νούσρα, το οποίο είχε τις ρίζες του σε εξτρεμιστικές τζιχαντιστικές ομάδες όπως η Αλ Κάιντα, πριν αποσχιστεί από αυτές το 2016.

Το 2020 είχε συμφωνηθεί εκεχειρία στην περιοχή, με τη μεσολάβηση της Ρωσίας και της Τουρκίας, η οποία παραβιαζόταν ωστόσο συνεχώς, τόσο από τις συριακές δυνάμεις όσο και από τους αντάρτες.

Σύμφωνα με αναλυτές η αντιπαράθεση είχε κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, με το υποστηριζόμενο από τη Ρωσία καθεστώς του Ασαντ να εντείνει σημαντικά τις επιθέσεις στα προπύργια των ανταρτών.

Προηγουμένως, και επί αρκετά έτη, οι γραμμές του μετώπου έχουν παραμείνει αδρανείς, κατά κύριο λόγο, από τότε που η κυβέρνηση του Ασαντ, ενισχυμένη από τη ρωσική και ιρανική στρατιωτική υποστήριξη, ανέκτησε τον έλεγχο της πλειονότητας της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως περίπου 300.000 Σύριοι έχασαν τη ζωή τους από τη στιγμή που το καθεστώς Ασαντ ξεκίνησε να καταστέλλει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Μάρτιο του 2011 στην πόλη Ντεράα. Η αναταραχή εξαπλώθηκε γρήγορα και η καταστολή εντάθηκε, οδηγώντας τη χώρα σε έναν μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του στρατού του Ασαντ και των ανταρτών, καθώς και του Ισλαμικού Κράτους και της Αλ-Κάιντα.

Πάνω από το μισό του πληθυσμού της Συρίας πριν τον πόλεμο (22 εκατ.) αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σπίτια του έκτοτε. Περίπου 6,8 εκατ. είναι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι, με πάνω από δύο εκατ. να ζουν σε σκηνές με περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Αλλα έξι εκατ. είναι πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο στο εξωτερικό. Οι γειτονικές χώρες, Λίβανος, Ιορδανία και Τουρκία, φιλοξενούν 5,3 εκατ. από αυτούς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News