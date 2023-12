Το «Last Christmas» και η δικαίωση του Τζορτζ Μάικλ 39 χρόνια μετά

Η εμβληματική επιτυχία «Last Christmas» των Wham!, του συγκροτήματος του Τζορτζ Μάικλ, έφτασε στην κορυφή του Νο 1 των χριστουγεννιάτικων τσαρτ – αλλά 39 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τα επίσημους καταλόγους, το τραγούδι παίχτηκε 13,3 εκατομμύρια φορές σε πλατφόρμες ροής, CD και βινύλιο.

Ο Αντριου Ρίτζλεϊ, το άλλο μισό των Wham!, ο οποίος θεωρούσε το τραγούδι του 1984 «την ουσία των Χριστουγέννων», είπε στο περιοδικό People ότι ο Τζορτζ Μάικλ –ο οποίος παρεμπιπτόντως έφυγε από τη ζωή τα Χριστούγεννα του 2016– μόλις πέτυχε αυτό που πάντα ήθελε.

«Ο Τζορτζ είχε πει ότι έγραψε το “Last Christmas” με σκοπό να γράψει ένα Χριστουγεννιάτικο Νο 1», είπε στο Official Charts. «Η αποστολή εκπληρώθηκε. Ο Τζορτζ θα ήταν τρελά χαρούμενος που μετά από τόσα χρόνια, το έχουμε επιτέλους καταφέρει».

Οταν ο Μάικλ, που έγραψε το τραγούδι, το έπαιξε για πρώτη φορά στον Ρίτζλεϊ, ο συνεργάτης του ήξερε ότι θα ήταν ένα απόλυτο «νοκ άουτ». Ετσι, όταν το τραγούδι δεν βρέθηκε στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου τσαρτ το 1984, τη χρονιά της κυκλοφορίας του, και οι δύο ήταν βαθιά απογοητευμένοι, είπε ο Ρίτζλεϊ. Εκείνη τη χρονιά, το «Do They Know It’s Christmas?» των Band Aid, τους νίκησε, υπενθύμισε η Washington Post.

«Αν δεν υπήρχε το “Do They Know It’s Christmas?” των Band Aid, πιθανότατα θα ήταν στο Νο1… Αλλά τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι έχει γίνει μέρος των Χριστουγέννων για πολύ κόσμο», είπε ο Ρίτζλεϊ.

Οι Wham! έγιναν διάσημοι μεταξύ του 1982 και του 1986 με τραγούδια όπως τα «Wake Me Up Before You Go-Go», «Edge of Heaven», «Everything She Wants», «Careless Whisper» και «Freedom».

Ο Τζορτζ Μάικλ μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2023. Αλλά στα τέσσερα χρόνια που ήταν μαζί οι Wham! δεν πέτυχαν ποτέ έναν από τους κύριους στόχους τους: να φτάσει στο Νο 1 των Χριστουγέννων το «Last Christmas».

Ο Ρίτζλεϊ αναφέρθηκε στον Μάικλ ως «Γιογκ» και τον αποκάλεσε επίσης τον καλύτερο φίλο του στα απομνημονεύματά του «Wham! Ο Τζορτζ Μάικλ και εγώ».

«Το Νο 1 των Χριστουγέννων ήταν μια μακροχρόνια φιλοδοξία για τον Γιογκ κι εμένα», είπε ο Ρίτζλεϊ στο Official Charts. «Και για τους θαυμαστές μας επίσης. Σημαίνει πολλά για την κληρονομιά των Wham! – είναι η κορωνίδα μας. Το “Last Christmas” επινοήθηκε ως ένα Χριστουγεννιάτικο Νο 1. Υψηλές φιλοδοξίες, αλλά ο Γιογκ είχε υψηλές φιλοδοξίες για τον εαυτό του ως τραγουδοποιό. Οι θαυμαστές μας θα είναι περήφανοι για το γεγονός ότι γίναμε το Νο 1 των Χριστουγέννων».

Ο πρώην μάνατζερ του τραγουδιστή, Σάιμον Νάπιερ-Μπελ, πάλι, έχει μια κάπως διαφορετική άποψη. Ο Τζορτζ Μάικλ ήθελε να τον θυμούνται ως έναν από τους καλύτερους τραγουδοποιούς της ποπ, και ο αείμνηστος τραγουδιστής των Wham! δεν ήθελε να είναι το «Last Christmas» το τραγούδι με το οποίο οι περισσότεροι θα τον συνέδεαν, είπε.

«Ηταν πάντα ελαφρώς αναστατωμένος από το γεγονός ότι ήξερε ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που έγραψε ποτέ», είπε Νάπιερ-Μπελ στην Telegraph. «Ο Τζορτζ, πάνω από όλα, ήθελε πολύ να τον θυμούνται ως μεγάλο τραγουδοποιό. Και νομίζω ότι στο βάθος του μυαλού του ήταν μάλλον ενοχλητικό το γεγονός ότι το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ποτέ ήταν ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι».

