Την εκκένωση των καταυλισμών προσφύγων και μεταναστών ζητούν ευρωβουλευτές

Την άμεση εκκένωση των καταυλισμών προσφύγων και μεταναστών στα νησιά, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ζητεί επιτροπή του Ευρωκοινοβολίου από την Κομισιόν.

Οι καταυλισμοί, όπως αυτός της Μόριας, φιλοξενούν συνολικά 42.000 ανθρώπους και θεωρούνται υγειονομική βόμβα, λόγω κορονοϊού, καθώς για πάρα πολλούς δεν υπάρχουν όχι μόνο αντισηπτικά και μάσκες, αλλά ούτε σαπούνι, τρεχούμενο νερό και ρεύμα, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα να κρατήσουν ασφαλείς αποστάσεις μεταξύ τους.

Οπως αναφέρει η Guardian, ευρωβουλευτές, με επιστολή προς τον Επίτροπο Διαχείρισης Κρίσεων, ζητούν την άμεση εκκένωση των υπερπληρών στρατοπέδων προσφύγων και μεταναστών στα ελληνικά νησιά.

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε την εκκένωση 42.000 ανθρώπων στα ελληνικά νησιά ως «επείγον προληπτικό» μέτρο για την αποφυγή «πολλών θανάτων» από τον κοροναϊό, όπως μεταδίδει ο βρετανικός Guardian.

Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στα νησιά του Αιγαίου επιβεβαιώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν κάτοικος της Λέσβου βρέθηκε θετική στον ιό. Από τότε, έχουν διαγνωστεί και άλλα τρία άτομα στη Λέσβο, αλλά όλα μόνιμοι κάτοικοι.

Οι ευρωβουλευτές φοβούνται ότι εάν εξαπλωθεί ο ιός, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης όσον αφορά τη δημόσια υγεία.

«Πολλοί από όσους βρίσκονται στους καταυλισμούς, η κατάσταση της υγείας τους παραμένει αβέβαιη, λόγω των κακών συνθηκών κάτω υπό τις οποίες ζουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα» αναφέρει στην επιστολή του ο ισπανός σοσιαλιστής βουλευτής και επικεφαλής της Επιτροπής Χουάν Φερνάντο Λόπεθ Αγκιλάρ.

Η επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στη Λέσβο υπάρχουν μόνο έξι κρεβάτια εντατικής θεραπείας για τους κατοίκους και τους αιτούντες άσυλο. Ο καταυλισμός της Μόριας στη Λέσβο, υπενθυμίζεται, ότι φιλοξενεί πάνω από 20.000 ανθρώπους σε έναν χώρο σχεδιασμένο για 2.200. Χιλιάδες από αυτούς διαμένουν στα χωράφια σε σκηνές.

«Εάν η ΕΕ δεν αναλάβει άμεση δράση, η κατάσταση στα ελληνικά νησιά θα καταστεί αδύνατο να διαχειριστεί, ενώ πολλοί άνθρωποι κινδυνεύουν να πεθάνουν. Πρόκειται για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και η ΕΕ πρέπει να αντιδράσει αναλόγως», αναφέρει η επιστολή.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν άτομα άνω των 60 ετών με νοσήματα να εκκενωθούν πρώτοι, αλλά δεν διευκρινίζουν βέβαια, πού ακριβώς να πάνε: σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Ελλάδα για ένα σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης κοροναϊού στα νησιά του Αιγαίου.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει ήδη μια σειρά από μέτρα για την αποφυγή κρουσμάτων κορονοϊού στους καταυλισμούς, επιτρέποντας την έξοδο μόνο για προμήθειες, ολιγομελών ομάδων προσφύγων δύο φορές την ημέρα, συνοδευόμενους από δυνάμεις ασφαλείας. Εχει επίσης απαγορέψει την είσοδο στους καταυλισμούς σε ΜΚΟ.

Η Κροατία, η Ιρλανδία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Γερμανία,το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να δεχτούν 1.600 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, όμως αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πριν τον Μάιο.

Οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα κινδύνου για τους εγκλωβισμένους στα νησιά

Εκκληση προς την κυβέρνηση να μετακινήσει τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες άμεσα από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά σε ασφαλή τοποθεσία, ώστε να αποφευχθεί μία κρίση δημόσιας υγείας, απηύθυναν 21 ανθρωπιστικές οργανώσεις με κοινή τους ανακοίνωση.

Οπως σημειώνουν, χιλιάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων, πασχόντων από χρόνιες παθήσεις, παιδιών, εγκύων, νέων μητέρων και ατόμων με αναπηρία, «είναι παγιδευμένα υπό άθλιες συνθήκες επικίνδυνου συνωστισμού στα νησιά εν μέσω πανδημίας».

Την ίδια ώρα υπενθυμίζουν ότι οι διαμένοντες στις εγκαταστάσεις έρχονται αντιμέτωποι με «εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό, τουαλέτες και ντουζιέρες, καθώς και πολύωρη αναμονή σε ουρές για τη διανομή τροφίμων και ανεπάρκεια ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού», συνθήκες που «καθιστούν αδύνατη τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία από τον κορονaϊό, θέτοντας τους ανθρώπους σε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εν όψει της αυξανόμενης απειλής ευρείας μετάδοσης του COVID-19».

Οι οργανώσεις ζητούν από την κυβέρνηση να υιοθετήσει μέτρα για να παρεμποδίσει την εξάπλωση και να ετοιμάσει ένα σχέδιο ανταπόκρισης προς άμεση εφαρμογή μόλις ανιχνευτεί το πρώτο κρούσμα σε κέντρο υποδοχής.

Μεταξύ άλλων ζητούν να μετακινηθούν τα άτομα εκτός κέντρων υποδοχής σε κατάλληλα κέντρα μικρότερης κλίμακας στην ηπειρωτική χώρα, όπως ξενοδοχεία και διαμερίσματα, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την ασφαλή μετακίνηση, με προτεραιότητα στους ηλικιωμένους, σε άτομα με χρόνιες ασθένειες και με σοβαρές υποκείμενες παθήσεις, άτομα με αναπηρία, εγκύους, νέες μητέρες και τα παιδιά τους και παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων.

Επίσης, να υιοθετηθούν ειδικά μέτρα για την εγγύηση της καθολικής και δωρεάν απρόσκοπτης πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας για αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες χωρίς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων και της θεραπείας για τον COVID-19, και να λάβουν οι αιτούντες άσυλο χωρίς καθυστέρηση τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ), όπως ορίζεται από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Τέλος, να παρασχεθούν στα κέντρα υποδοχής επαρκή προϊόντα προσωπικής καθαριότητας και υγιεινής, να διασφαλιστεί το τρεχούμενο νερό προκειμένου οι διαμένοντες να είναι σε θέση να ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφορικά με την προστασία από τον ιό, και να διασφαλιστεί η τακτική απολύμανση στους κοινόχρηστους χώρους.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι οργανώσεις: Action Aid Hellas, Διεθνής Αμνηστία, ΑΡΣΙΣ, Defence for Children International, ELIX, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Help Refugees, HIAS Ελλάδος, HumanRights360, Human Rights Watch, International Rescue Committee, JRS Ελλάδας, Legal Centre Lesvos, Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Praksis, Refugee Legal Support, Refugee Rights Europe, Refugee Support Aegean, Solidarity Now και Terre des hommes Hellas.