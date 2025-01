Θεωρίες συνωμοσίας από τον Τραμπ για την αεροπορική τραγωδία με 67 νεκρούς

Τους Δημοκρατικούς και τις πολιτικές που προωθούν την ισότητα (DEI: diversity, equity, and inclusion) στους χώρους εργασίας κατηγόρησε o Ντόναλντ Τραμπ για την αεροπορική τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους στην Ουάσινγκτον, δίχως να παρουσιάσει οποιαδήποτε σχετική απόδειξη.

«Δυστυχώς δεν υπάρχουν επιζώντες» δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, αφού τήρησε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές εκτιμήσεις που είχαν γίνει νωρίτερα από τις Αρχές.

Εξήντα τέσσερις άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος που συγκρούστηκε με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, με τριμελές πλήρωμα, αργά το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα), πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ.

«Hταν μια σκοτεινή και φρικτή νύχτα στην πρωτεύουσα και στην ιστορία της χώρας μας» σημείωσε αρχικά ο Τραμπ, υποσχόμενος ότι θα διεξαχθεί έρευνα σε βάθος για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε πυρά στους πρώην προέδρους Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα οι οποίοι, όπως υποστήριξε, περιόρισαν τις απαιτήσεις όσον αφορά την αεροπορική ασφάλεια.

«Εγώ έδωσα προτεραιότητα στην ασφάλεια. Ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί έδωσαν προτεραιότητα στην πολιτική» είπε αναφερόμενος στα προγράμματα που προωθούν τη διαφορετικότητα στους κόλπους της κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

«Εδωσαν ακόμη και οδηγία: “Υπερβολικά λευκή”. Ομως εμείς θέλουμε ικανούς ανθρώπους» πρόσθεσε.

Οταν ρωτήθηκε κατ’ επανάληψη αν κατηγορεί τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τα προγράμματα προώθησης της ισότητας για να δικαιολογήσει την καταστροφή, παραδέχτηκε ότι «δεν γνωρίζει» ακόμη ποιος φταίει, αλλά συμπλήρωσε πως «θα μπορούσε να είναι έτσι».

Σχολίασε επίσης ότι το στρατιωτικό ελικόπτερο ακολουθούσε μια «απίστευτα κακή» πορεία.

BREAKING: In his first on-camera response to the deadly collision that killed 67 Americans, Trump blames DEI and his predecessors.

Absolutely disgusting. This man is utterly unfit to be president.pic.twitter.com/raFiedVsfe

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 30, 2025