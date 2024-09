«The Second Woman»: Eνας πρωτόγνωρος θεατρικός μαραθώνιος έρχεται στη Στέγη

Η σεζόν αρχίζει στη Στέγη το Σάββατο 5 Οκτωβρίου με ένα συναρπαστικό happening 24 ωρών στην Κεντρική Σκηνή. Το The Second Woman των Nat Randall και Anna Breckon είναι ένας μαραθώνιος αντοχής, τόσο για την κύρια ερμηνεύτρια, τη Στεφανία Γουλιώτη, όσο και για το κοινό. Και παράλληλα, ένας μαραθώνιος εκπλήξεων, καθώς η κάθε σκηνή, αν και φαινομενικά ίδια, αποκαλύπτει άλλες ποιότητες στη ρομαντική σχέση του εκάστοτε ζευγαριού, αφού κανείς, ούτε η πρωταγωνίστρια, δεν ξέρει ποιοι θα ανέβουν μαζί της στη σκηνή, κι αν ο επόμενος παρτενέρ της θα είναι ερασιτέχνης ή κάποιος διάσημος καλλιτέχνης.

Ένα πρωτόγνωρο μανιφέστο για τον ρόλο των φύλων και την ευαίσθητη δυναμική των σχέσεων και μια εμπειρία ζωντανού κινηματογράφου, το The Second Woman είναι ένα διεθνώς καταξιωμένο θεατρικό, κοινωνιολογικό και ψυχολογικό πείραμα, σε σύλληψη και σκηνοθεσία της Nat Randall και της Anna Breckon, δύο ανερχόμενων δημιουργών από την Αυστραλία, που δείχνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα δουλειά τους.

Κεντρική φιγούρα της παράστασης είναι η Βιρτζίνια. Τη γνωρίζουμε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον εραστή της, Μόρτι, που πραγματοποιείται μέσα σε ένα κουτί, με την κάμερα να καταγράφει, σε live χρόνο, κάθε λεπτομέρεια της αλληλεπίδρασής τους. Η σκηνή επαναλαμβάνεται 100 φορές, κάθε φορά με έναν καινούριο παρτενέρ για τη Βιρτζίνια, αναγκάζοντας την ηθοποιό να ανταποκριθεί με ταχύτατα αντανακλαστικά.

Επαγγελματίες, ερασιτέχνες ηθοποιοί αλλά και καθημερινοί άνθρωποι που ανταποκρίθηκαν σε open call παρελαύνουν στην Κεντρική Σκηνή περίπου για 8 λεπτά ο καθένας. Η Στεφανία Γουλιώτη παίζει την ίδια σκηνή με άνδρες ή μη δυαδικά και queer άτομα, διαφορετικής ηλικίας, ιθαγένειας και επαγγέλματος, ενώ η κάθε σκηνή καταγράφεται με κάμερα και προβάλλεται ζωντανά παράλληλα με την παράσταση. Οι παρτενέρ της δεν είναι απαραίτητα ηθοποιοί και δεν έχει προηγηθεί καμία πρόβα. Τα πάντα στηρίζονται στην έκπληξη της στιγμής. Κι ενώ η πλοκή της σκηνής είναι σταθερή, η εκτέλεσή της δεν είναι ποτέ η ίδια με την προηγούμενη ή την επόμενη, καθώς οι δυναμικές αλλάζουν και η χημεία κάθε νέου ζευγαριού αποκαλύπτει την ομορφιά και την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων, ηλεκτρίζοντας τη σκηνή και την πλατεία. Οι μηχανισμοί της έμφυλης εξουσίας και των ανδρικών προνομίων παρελαύνουν μπροστά από τα μάτια μας.

Η σκηνή προσφέρει μια ευρεία άποψη της δράσης, ενώ παράλληλα ένα επιτελείο κινηματογραφιστών, που τα μέλη του αυτοπροσδιορίζονται ως θηλυκότητες και μη δυαδικά άτομα, καταγράφει, επεξεργάζεται ζωντανά και προβάλλει στην οθόνη του σκηνικού κοντινά πλάνα των ερμηνευτών, δίνοντας στο κοινό πρόσβαση στις λεπτές μεταβολές της συναισθηματικής τους έκφρασης. Το κοινό μπορεί να παρακολουθεί μόνο τη σκηνή, μόνο την οθόνη ή να επιλέγει ανάμεσα στη φιλμαρισμένη και τη ζωντανή δράση.

Οι δημιουργοί Nat Randall και Anna Breckon αναφέρουν για το έργο: «Το The Second Woman δεν μοιάζει με θεατρικό έργο ή αφηγηματική παραγωγή. Αν και το σενάριο βασίζεται σε μια αφηγηματική κατάσταση, η δραματουργία της σκηνής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πραγματική αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων που δεν γνωρίζονται εκ των προτέρων. Το σενάριο λειτουργεί για να δημιουργήσει καταστάσεις μεταξύ του συμμετέχοντος και της ηθοποιού. Οι καταστάσεις αυτές παράγουν μια σειρά από σχέσεις/συναισθήματα: αμηχανία και άγχος, χαρά και σύνδεση, θυμό και απογοήτευση, ερωτική οικειότητα. Η πολιτική και συναισθηματική βαρύτητα του The Second Woman έγκειται στην ικανότητα της παράστασης να καταδεικνύει τους λεπτούς τρόπους με τους οποίους η εξουσία λειτουργεί στο επίπεδο της καθημερινής συναισθηματικής εμπειρίας και της τυπικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης».

Για την εκδοχή σε κάθε χώρα σημειώνουν: «Δεν είχαμε ιδέα πώς θα επηρέαζε το έργο μια αλλαγή στο πολιτισμικό πλαίσιο – στην προκειμένη περίπτωση, μια διαφορετική πόλη και φεστιβάλ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το The Second Woman δεν υπάρχει πριν από τη στιγμή της παρουσίασής του. Δημιουργείται κάθε φορά εξαρχής, κουβαλώντας μαζί μια σειρά από ενδεχόμενα στοιχεία, τα οποία μπορεί κανείς να επιμεληθεί και να διαχειριστεί, αλλά ποτέ να τα ελέγξει πλήρως».

Μείνετε για 24 λεπτά ή για 24 ώρες, μπείτε μία φορά ή επιστρέψτε για μία ακόμη σκηνή. Κάθε συνάντηση –τρυφερή ή βίαιη, αστεία ή συγκινητική– είναι μια εθιστική εμπειρία που θέλεις να (ξανα)ζήσεις.

Συντελεστές & Δημιουργική Ομάδα

Δημιουργοί: Nat Randall & Anna Breckon

Κείμενο & Σκηνοθεσία: Anna Breckon & Nat Randall

Σχεδιασμός Βίντεο: EO Gill & Anna Breckon

Συν-σχεδιασμός Φωτισμών: Amber Silk & Lauren Woodhead

Σχεδιασμός Ήχου: Nina Buchanan

Σκηνικά: Future Method Studio

Αρχικός Σχεδιασμός Κομμώσεων & Μακιγιάζ: Sophie Roberts

Παραγωγός & Διευθύντρια Περιοδείας: Jenny Vila – La Mecànica

Ερμηνεία: Στεφανία Γουλιώτη

Μαζί της 100 συμμετέχοντα άτομα προεπιλεχθέντα μετά από διαδικτυακό ανοιχτό κάλεσμα

Συντονισμός casting: Ready 2 Cast

Παραγωγή για την Ελλάδα: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Πληροφορίες παράστασης

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Κεντρική Σκηνή

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024, 16:00

Διάρκεια: 24 ώρες, με 15λεπτα διαλείμματα για την ερμηνεύτρια και το συνεργείο ανά 2 ώρες

Έναρξη προπώλησης: Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024, 17:00

Η παράσταση είναι στα ελληνικά, χωρίς αγγλικούς υπέρτιτλους.

Οι θέσεις στην παράσταση δεν είναι αριθμημένες.

Στην παράσταση επαναλαμβάνεται η ίδια σκηνή περίπου 100 φορές με 100 διαφορετικούς άντρες. Κάθε συνάντηση διαρκεί περίπου 8 λεπτά και η είσοδος των θεατών στη σκηνή επιτρέπεται μόνο στην αρχή της κάθε σκηνής.

Στον χώρο της Στέγης θα μπορείτε να αγοράσετε φαγητό, σνακ και ποτά όλο το 24ωρο.

Την ημέρα της παράστασης το τηλεφωνικό κέντρο 219 219 1000 θα λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Προσβασιμότητα: Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, από τις 20:00 έως τις 22:00, η παράσταση θα παρουσιαστεί με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Για κρατήσεις εισιτηρίων για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο [email protected] ή καλέστε στο 213 017 8036.

Βρείτε απαντήσεις σε ό,τι ερώτηση μπορεί να έχετε για το The Second Woman εδώ

Εισιτήρια

Τύποι εισιτηρίων και τιμές: από 12€ έως 35€

Προαγορασμένα εισιτήρια

Προαγορασμένο εισιτήριο 24ωρης διάρκειας: 05.10.2024 στις 16:00: 35€

Προαγορασμένο εισιτήριο με slot: 05.10.2024 στις 19:00 και στις 20:00 & 06.10.2024 στις 00:00 και στις 10:00: 30€

Προαγορασμένο εισιτήριο off-peak: 06.10.2024 από τις 02:00 μέχρι τις 09:59: 20€

Εισιτήρια στην πόρτα

Πόρτα: 20€

Πόρτα off-peak: 06.10.2024 από τις 02:00 μέχρι τις 09:59: 12€

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος, Γειτονιάς: έκπτωση 20% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Παρέα 5-9 άτομα: έκπτωση 10% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10€

Επιλέξτε το εισιτήριο και την εμπειρία που θέλετε να ζήσετε. Διαβάστε εδώ τι σας προσφέρει κάθε τύπος εισιτηρίου.

Προτεινόμενη ώρα προσέλευσης: 15 λεπτά πριν από την ώρα που αναφέρεται στο εισιτήριό σας

