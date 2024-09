Η «παρακμιακή» φιλία του Τζον Λένον με τον Ελτον Τζον

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ελτον Τζον: Ποτέ δεν Είναι Αργά», που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο την Παρασκευή, ο 77χρονος τραγουδιστής Ελτον Τζον ισχυρίζεται ότι ίσως ο ίδιος να υπήρξε ο καταλύτης για την επανασύνδεση του Τζον Λένον και της Γιόκο Ονο – και την επακόλουθη γέννηση του γιου τους.

Σύμφωνα με την Washington Post, τη ραχοκοκαλιά της ταινίας που σκηνοθέτησαν ο σύζυγος του Ελτον, Ντέιβιντ Φέρνις, και ο Ρ. Τζέι Κάτλερ, συνθέτουν κάποιες πολύ προσωπικές και κάπως εξομολογητικές κασέτες που ηχογραφήθηκαν από τον δημοσιογράφο, ο οποίος είχε βοηθήσει τον τραγουδιστή να γράψει τα απομνημονεύματά του.

Σύμφωνα με την αφήγηση του ίδιου του σερ Ελτον Τζον στο ντοκιμαντέρ, συνάντησε τον Λένον το 1973 κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ενός βίντεο κλιπ για το άλμπουμ του δεύτερου «Mind Games», σε μια εποχή που το πρώην Σκαθάρι και η Γιόκο Ονο είχαν χωρίσει μετά από τεσσεράμισι χρόνια γάμου. Ο Λένον, με την ενθάρρυνση της Ονο, είχε συνάψει σχέση με την πολύ νεώτερή του Μέι Πανγκ, η οποία τον βοηθούσε στην ηχογράφηση του άλμπουμ.

Ο Τζον θυμάται πόσο «δέος» αισθανόταν για τον Λένον, παρότι και ο ίδιος ήταν ήδη σούπερ σταρ, έχοντας πουλήσει 30 εκατομμύρια άλμπουμ. Ο Λένον, από την πλευρά του, ήταν μεγάλος θαυμαστής του τραγουδιού του Ελτον Τζον «Your Song», το οποίο είχε γίνει τεράστια διεθνής επιτυχία. Οι δυο τους έγιναν φίλοι, ως συνομήλικοι μιας γενιάς που μεγάλωσε στην Αγγλία τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, ακούγοντας τις ίδιες ραδιοφωνικές εκπομπές.

Και οι δυο τους ήταν θαυμαστές της βρετανικής κωμικής ραδιοφωνικής σειράς «Round the Horne» (1965–1968), την οποία έγραφε, μεταξύ άλλων, ο αείμνηστος βρετανός κωμικός Μάρτι Φέλντμαν. Σε παλαιότερη συνέντευξή του με τον γιο του Λένον και βαφτισιμιό του, Σον, ο Σερ Ελτον είχε αποκαλύψει ότι αυτός και το πρώην μέλος των Beatles έκαναν «πολλά άσχημα, απαγορευμένα πράγματα μαζί».

Στο ντοκιμαντέρ, που θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα ροής Disney Plus στις 13 Δεκεμβρίου, μετά από μια περιορισμένη προβολή του στους κινηματογράφους τον προσεχή Νοέμβριο, ο θρυλικός ποπ σταρ αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον ένα από αυτά τα «απαγορευμένα» πράγματα ήταν η κοκαΐνη.

Αφηγείται μια υπερκατανάλωση ναρκωτικών στις 2 τα ξημερώματα, όπου αυτός και ο Λένον είχαν «βουνά» κοκαΐνης «να βγαίνουν από τη μύτη μας», με αποτέλεσμα να τους καταλάβει η παράνοια. Ακούγοντας ένα χτύπημα στην πόρτα του σπιτιού, πίστεψαν πως ήταν η αστυνομία, αλλά όταν ο Ελτον βρήκε το κουράγιο να κοιτάξει από το ματάκι της πόρτας είδε τον Αντι Γουόρχολ να χτυπά το κουδούνι.

Γνώριζαν ότι ο Γουόρχολ κουβαλούσε πάντα μαζί του μια φωτογραφική μηχανή Polaroid, οπότε κρύφτηκαν σε ένα δωμάτιο και δεν του άνοιξαν την πόρτα. «Σιγά μην του ανοίγαμε» λέει ο Τζον μπροστά στην κάμερα. «Αυτού του είδους η παράνοια ήταν το πιο διασκεδαστικό κομμάτι της κατανάλωσης κοκαΐνης».

Αν και η διετούς διάρκειας φιλία τους –με την οποία καταπιάνεται κατά κόρον το ντοκιμαντέρ– ξεθώριασε μετά τη γέννηση του γιου του Λένον, ο πρώην Beatle… πρόλαβε να ζητήσει από τον Ελτον Τζον να συνεισφέρει στα φωνητικά και να παίξει πιάνο στο κλασικό τραγούδι «Whatever Gets You Thru the Night».

Ο Τζον δέχτηκε την πρόταση, αλλά υπό τον όρο ότι, αν το τραγούδι έφθανε στο Νο 1 των βρετανικών τσαρτ, ο Λένον θα τον συνόδευε επί σκηνής. Ο Λένον δεν πίστευε ότι η ρυθμική σόουλ-ποπ μελωδία του θα ανέβαινε τόσο ψηλά στον κατάλογο επιτυχιών, οπότε συμφώνησε. Ωστόσο το τραγούδι ανέβηκε όντως στο Νο 1, με αποτέλεσμα να τηρήσει τον λόγο του και να ανεβάσει τον Ελτον Τζον στη σκηνή του Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν της Νέας Υόρκης την Ημέρα των Ευχαριστιών του 1974.

Ο Λένον ήταν τόσο αγχωμένος για την επιστροφή του στα λάιβ ώστε «αρρώστηκε σωματικά» λέει ο Τζον στην ταινία. Εν αγνοία του Λένον η Ονο είχε προμηθευτεί εισιτήριο για τη συναυλία, αλλά επειδή δεν ήθελε να το μάθει ο Λένον κάθισε στην ενδέκατη σειρά – γνωρίζοντας ότι, λόγω μυωπίας, εκείνος δεν θα την έβλεπε. Του έστειλε όμως δύο γαρδένιες στα παρασκήνια, χωρίς υπογραφή –για να μην τον αγχώσει περαιτέρω–, μία εκ των οποίων ο τραγουδιστής φόρεσε στη σκηνή.

Η εμφάνιση του Λένον προκάλεσε πανζουρλισμό στο πλήθος. «Ηταν ίσως η καλύτερη βραδιά της επαγγελματικής μου καριέρας, γιατί θυμάμαι πώς αντέδρασε το κοινό όταν ανέβηκε ο Λένον», είχε πει ο Τζον σε συνέντευξή του στον Χάουαρντ Στερν. Στο ντοκιμαντέρ λέει: «Δεν είχα ξανακούσει τέτοια ουρλιαχτά από κοινό».

Μαζί έπαιξαν τις επιτυχίες των Beatles «I Saw Her Standing There» και «Lucy in the Sky with Diamonds», καθώς και το «Whatever Gets You Thru the Night». Μετά το τέλος της συναυλίας ο Ελτον Τζον ήταν τόσο χαρούμενος και συγκινημένος που άρχισε να κλαίει με λυγμούς και κρύφτηκε στο μπάνιο – με τον Λένον να τον πλησιάζει διστακτικά και να κάθεται δίπλα του για αρκετή ώρα.

Η ταινία δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι οι γαρδένιες της Ονο ήταν μια κίνηση συμφιλίωσης. «Νομίζω ότι ήμουν ο καταλύτης της επανασύνδεσης του Τζον και της Γιόκο», λέει ο σερ Ελτον στο ντοκιμαντέρ, «γιατί αν δεν τον έπειθα να συμμετάσχει στο σόου, ίσως δεν θα είχε την ευκαιρία να ξανασυναντηθεί μαζί της».

«Φυσικά, τα ξαναβρήκαν και λίγο αργότερα γεννήθηκε ο Σον» εξομολογείται στην κάμερα. «Την ερωτεύτηκε ξανά κι έτσι άφησε πίσω του τις άγριες ημέρες των ναρκωτικών και της παράνοιας. Χάρηκα πολύ που το έκανε, αλλά αυτό δεν σταμάτησε τη δική μου παράνοια».

Ο Ελτον Τζον έγινε νονός του Σον. «Δεν ήξερα ότι αυτό θα ήταν το κύκνειο συναυλιακό του άσμα, όπως τελικά αποδείχτηκε» λέει στο φιλμ. Επρόκειτο όντως για την τελευταία συναυλία του Λένον πριν τη δολοφονία του έξω από το κτίριο Ντακότα της Νέας Υόρκης, τον Δεκέμβριο του 1980.

Μετά την προβολή της ταινίας στο Τορόντο, ο Τζον εμφανίστηκε συγκινημένος σε πολλές στιγμές της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε. Θυμήθηκε την αποκάλυψη της αμφιφυλοφιλίας του από το περιοδικό Rolling Stone το 1976 (ο ίδιος αποκάλυψε ότι ήταν γκέι σε συνέντευξή του στο ίδιο περιοδικό το 1992).

Εκείνη την εποχή όλη η μουσική βιομηχανία γνώριζε πως ήταν γκέι «και οι περισσότεροι γνώριζαν ότι συζούσα με τον μάνατζερ μου, Τζον Ριντ» είπε γελώντας στην πρες κόνφερανς, αλλά «κανείς δεν με είχε ρωτήσει πριν από εκείνη τη συνέντευξη για τη σεξουαλική μου ταυτότητα». Δεν το έκρυβε, αλλά δεν ήξερε αν θα έβρισκε ξανά σύντροφο, δεδομένης της διασημότητάς του. «Οπότε είπα στον δημοσιογράφο να συνεχίσει να ηχογραφεί».

Το θέμα του ντοκιμαντέρ είναι ότι «η αλήθεια πρέπει πάντα να λέγεται» συμπλήρωσε. Η ταινία αποκαλύπτει τόσο το άγχος του για την αποκάλυψη της σεξουαλικότητάς του, όσο και τον εθισμό του στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ. «Η φήμη είναι επικίνδυνο πράγμα αν σου λείπει κάτι – και αυτό το κάτι είναι η ειλικρίνεια» είπε ο τραγουδιστής. «Χωρίς ειλικρίνεια έχεις πραγματικό πρόβλημα, όπως είχα και εγώ μέχρι το 1990, που αποτοξινώθηκα» συμπλήρωσε.

Γι’ αυτό ο τραγουδιστής, που αποσύρθηκε από τις ζωντανές εμφανίσεις το 2023, ευχαρίστησε την καλοσύνη των αγνώστων που τον πλησίαζαν και του έδιναν τους αριθμούς τηλεφώνου τους εκείνες, τις χειρότερες μέρες της ζωής του. «Οι άνθρωποι είναι καλοί και ευγενικοί και γενναιόδωροι, και εύχομαι αυτή η ευγένεια και η γενναιοδωρία να επικρατήσουν και στις αμερικανικές εκλογές» είπε ολοκληρώνοντας την πρες κόνφερανς με ένα έμμεσο πολιτικό σχόλιο.

