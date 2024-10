Τελεσίγραφο ΗΠΑ στο Ισραήλ για την ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έστειλε επιστολή τη Δευτέρα στην κυβέρνηση του Ισραήλ, απαιτώντας από τη χώρα να λάβει άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα εντός 30 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, η προμήθεια αμερικανικών όπλων προς το Ισραήλ ενδέχεται να διακοπεί, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που εξασφάλισε το Axios. Η κίνηση αυτή της Ουάσινγκτον ήρθε να προστεθεί στις αυξανόμενες διπλωματικές πιέσεις που δέχεται το Τελ Αβίβ, όχι μόνο από τις ΗΠΑ, καθώς η ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα επιδεινώνεται.

Υπερνθυμίζεται πως νωρίτερα τον Οκτώβριο, οι ισραηλινές Αρχές έκλεισαν τα περάσματα προς τη Γάζα, διακόπτοντας την παράδοση τροφίμων και βασικών προμηθειών σε περίπου 400.000 Παλαιστίνιους. Μερικά φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας κατάφεραν να περάσουν εκ νέου τη Δευτέρα, αλλά η παροχή βοήθειας παρέμενε περιορισμένη.

Ωστόσο, οι χώρες που λαμβάνουν στρατιωτική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκονται σε σύγκρουση πρέπει να επιτρέπουν την ανεμπόδιστη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Η μη συμμόρφωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή της στρατιωτικής βοήθειας, σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία.

Το Ισραήλ –το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια καθώς εμπλέκεται σε συγκρούσεις σε πολλαπλά μέτωπα– είχε μάλιστα δεσμευτεί γραπτώς τον Μάρτιο να τηρήσει αυτούς όρους αυτούς, κάτι που μάλλον αμφισβητείται πλέον από τους Αμερικανούς.

Η επιστολή υπογράφεται από τον υπουργό Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν και τον υπουργό Αμυνας Λόιντ Οστιν προς τους ισραηλινούς ομολόγους τους, Ρον Ντέρμερ και Γιόαβ Γκάλαντ, και περιλαμβάνει τις πιο «εκτενείς απαιτήσεις» των ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios.

🚨🇺🇸🇮🇱Secretary of State Blinken & Secretary of Defense Austin sent a letter on Monday to Israel demanding it takes steps within 30 days to improve the humanitarian situation in Gaza in order to avoid consequences in U.S. law for U.S. milirary aid to Israel. See letter here: pic.twitter.com/N9DDMqsL7u

— Barak Ravid (@BarakRavid) October 15, 2024