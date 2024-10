Το Ισραήλ τρέχει για να καλύψει τα κενά στην αεράμυνά του –πώς βοηθούν οι ΗΠΑ

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει ελλείψεις σε πυραύλους αναχαίτισης και ενισχύει την αεράμυνά του για να προστατευτεί από τις επιθέσεις του Ιράν και των πληρεξουσίων του.

Οι ΗΠΑ σπεύδουν να βοηθήσουν να καλυφθούν τα κενά στην προστατευτική ασπίδα του Ισραήλ, ανακοινώνοντας την Κυριακή την ανάπτυξη μιας αντιπυραυλικής συστοιχίας Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD).

Η ανακοίνωση έγινε ενόψει των αναμενόμενων αντιποίνων από το Ισραήλ στο Ιράν. Η Τεχεράνη θεωρείται ότι, στη συνέχεια, θα προχωρήσει σε νέα πυραυλική επίθεση.

«Το ζήτημα των πυρομαχικών του Ισραήλ είναι σοβαρό», δήλωσε στους Financial Times η Ντέινα Στράουλ, πρώην ανώτερη αξιωματούχος της αμερικανικής άμυνας με αρμοδιότητα στη Μέση Ανατολή.

«Εάν το Ιράν απαντήσει σε μια επίθεση του Ισραήλ με μια μαζική εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών και η Χεζμπολάχ συμμετάσχει επίσης, η αεράμυνα του Ισραήλ θα δυσκολευθεί», είπε, προσθέτοντας ότι ούτε τα αμερικανικά αποθέματα είναι απεριόριστα. «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να συνεχίσουν να προμηθεύουν την Ουκρανία και το Ισραήλ με τον ίδιο ρυθμό. Φτάνουμε σε ένα σημείο καμπής», επεσήμανε.

Ο Μπόαζ Λέβι, διευθύνων σύμβουλος της Israel Aerospace Industries, μιας κρατικής εταιρείας που κατασκευάζει το σύστημα αεράμυνας Arrow (Βέλος) που χρησιμοποιείται για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε στους FT ότι τα εργοστάσιά της λειτουργούν με τριπλές βάρδιες για να κρατήσουν τις γραμμές παραγωγής σε λειτουργία.

«Ορισμένες από τις γραμμές μας λειτουργούν 24 ώρες, επτά ημέρες την εβδομάδα. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε σε όλες τις υποχρεώσεις μας», δήλωσε ο Λέβι, προσθέτοντας ότι ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης «δεν είναι απλά θέμα ημερών».

Το Ισραήλ δεν αποκαλύπτει το μέγεθος των αποθεμάτων του, αλλά όπως είπε ο Λέβι, «δεν είναι μυστικό ότι πρέπει να αναπληρώσουμε τα αποθέματα».

Η τριπλή αεράμυνα του Ισραήλ (Σιδηρούς Θόλος, Σφεντόνα του Δαβίδ και Βέλος 1 και 2) έχει καταρρίψει μέχρι στιγμής το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εισερχομένων drones, ρουκετών και πυραύλων που εκτοξεύουν το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του, Χαμάς, Χεζμπολάχ, Χούθι και ιρακινές πολιτοφυλακές, εναντίον του ισραηλινού κράτους.

Το σύστημα Iron Dome (Σιδηρούς Θόλος) της χώρας έχει καταρρίψει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μικρού βεληνεκούς που εκτοξεύει η Χαμάς από τη Γάζα, το σύστημα David’s Sling (Σφεντόνα του Δαβίδ) έχει αναχαιτίσει πυραύλους μέσου βεληνεκούς που εκτοξεύονται από τον Λίβανο και το σύστημα Arrow (Βέλος) έχει καταστρέψει βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν.

Despite narrative management’s attempts to make us believe the THAAD system is being deployed ‘for the first time,’ 🤔 it’s actually been part of the U.S. Department of Defense radar facility on Har Qeren in Israel’s Negev desert for years. It was there on the 7th of 0ctober… https://t.co/YUbCaYw6rK pic.twitter.com/9kcZyJmaYL

— Morgan (@Chase00M) October 13, 2024