Στοπ στις σχέσεις καθηγητών-φοιτητών από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Οι ερωτικές σχέσεις ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές ή σπουδαστές είναι μια από τις αγαπημένες θεματολογίες του Χόλιγουντ. Η περιπλοκότητα και το πατρονάρισμα που ενέχει μια τέτοια επαφή, έχει εμπνεύσει εκατοντάδες ταινίες διαφόρων ειδών – από κοινωνικά δράματα έως θρίλερ. Τώρα, το κορυφαίο βρετανικό πανεπιστήμιο έρχεται να βάλει τέλος στις πυγμαλιωνικού τύπου σχέσεις.

Η ανακοίνωση της απαγόρευσης από τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης περιλαμβάνει τόσο τους καθηγητές του όσο και τους λέκτορες που επισκέπτονται το εκπαιδευτικό ίδρυμα για ομιλίες. Λέκτορες ή δάσκαλοι που έχουν οποιαδήποτε ευθύνη για έναν φοιτητή θα βρεθούν αντιμέτωποι με την απόλυση εάν συνάψουν «στενή σχέση» με τους σπουδαστές τους, σύμφωνα με τη νέα πολιτική που θα τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα.

Το προσωπικό θα «αποθαρρύνεται έντονα» από οποιαδήποτε άλλη στενή προσωπική σχέση με μαθητές, «η οποία υπερβαίνει τα όρια της επαγγελματικής συμπεριφοράς», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το πανεπιστήμιο αναφέρει ότι η πολιτική αυτή αναπτύσσεται εδώ και πολλούς μήνες, με διαβουλεύσεις σε όλα τα τμήματα του ιδρύματος, γράφουν οι Times του Λονδίνου.

Η απόφαση έρχεται μετά από εκκλήσεις για απαγόρευση των «απρεπών σχέσεων» από την οργάνωση It Happens Here (Συμβαίνει Εδώ), μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης που κάνει εκστρατεία κατά της σεξουαλικής βίας. Η φοιτητική ομάδα προειδοποιεί εδώ και δύο χρόνια ότι τέτοιες σχέσεις «εγείρουν ζητήματα που σχετίζονται με τις ανισότητες εξουσίας σε μια σχέση, την αντιληπτή ευνοιοκρατία, ή την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στην ακαδημαϊκή διαδικασία».

Σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του πανεπιστημίου σήμερα, οι στενές σχέσεις με τους φοιτητές αποθαρρύνονται σθεναρά και πρέπει να δηλώνονται επισήμως από τους καθηγητές σε ένα ειδικό τμήμα του ιδρύματος – αλλά δεν απαγορεύονται. Η νέα πολιτική της απαγόρευσης θα εφαρμοστεί από τις 17 Απριλίου.

Εάν ένα μέλος του προσωπικού του πανεπιστημίου έχει μια ήδη υπάρχουσα σχέση με έναν φοιτητή μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της νέας πολιτικής, το πανεπιστήμιο λέει ότι θα επικεντρωθεί στην «αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, διασφαλίζοντας ότι το μέλος του προσωπικού θα πάψει να έχει, ή δεν θα αποκτά καμία ευθύνη για τον φοιτητή».

Η Οξφόρδη ακολουθεί έναν μικρό αριθμό άλλων βρετανικών πανεπιστημίων που έχουν απαγορεύσει τις σχέσεις μεταξύ προσωπικού και φοιτητών – ανάμεσά τους το University College του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ.

Το «Γραφείο για τους Φοιτητές» (OfS), η ρυθμιστική αρχή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βρετανία, ξεκίνησε διαβούλευση τον περασμένο μήνα σχετικά με μια σειρά νέων κανονισμών για τα πανεπιστήμια, με επίκεντρο την αντιμετώπιση της φυσικής, συναισθηματικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στις πανεπιστημιουπόλεις.

Τα τελικά σχέδια του OfS περιλαμβάνουν, αναλόγως των περιστάσεων, είτε την υποχρέωση του προσωπικού να αποκαλύπτει πιθανές σχέσεις με φοιτητές, είτε την πλήρη απαγόρευση των σχέσεων μεταξύ μελών του προσωπικού και φοιτητών.

Ενα πρόσφατο αίτημα στο πλαίσιο της «Ελευθερίας της Πληροφορίας», που επιτρέπει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών διαβαθμισμένου χαρακτήρα, έδειξε ότι πέντε καταγγελίες φοιτητών για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά προσωπικού στην Οξφόρδη έχουν γίνει δεκτές τα τελευταία πέντε χρόνια. Ωστόσο, μόνο ένα μέλος του προσωπικού τέθηκε σε διαθεσιμότητα και στη συνέχεια απολύθηκε.

Η Ενωση Φοιτητών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έχει ζητήσει αυστηρότερες κυρώσεις κατά πανεπιστημιακών υπαλλήλων που έχουν γίνει αποδέκτες καταγγελιών για κακοποιητική σεξουαλική συμπεριφορά από φοιτητές. Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου είπε ότι η Οξφόρδη «εργάζεται σκληρά για να οικοδομήσει μια κουλτούρα όπου οι φοιτητές μας θα μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και η σεξουαλική βία και η παρενόχληση δεν θα γίνονται ανεκτές».

Πανεπιστήμια του αμερικανικού «Ivy League» –της ομάδας κορυφαίων καταξιωμένων πανεπιστημίων στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ–, όπως το Πρίνστον, το Χάρβαρντ και το Γέιλ, έχουν ήδη απαγορεύσει τις σχέσεις φοιτητών και προσωπικού. Η σεξουαλική παρενόχληση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το ξέσπασμα του κινήματος «Me Too».

Ενώ πολλοί φοιτητές λένε ότι δεν θα σκέφτονταν να κάνουν σχέση με κάποιο μέλος του προσωπικού, κάποιοι ανέφεραν ότι ερωτεύτηκαν τον καθηγητή τους. Μια έρευνα της βρετανικής Εθνικής Ενωσης Φοιτητών προ πενταετίας διαπίστωσε ότι περίπου το 80% των φοιτητών ένιωθαν άβολα όταν μέλη του προσωπικού είχαν ρομαντικές ή σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε ανάμεσα σε περίπου 2.000 φοιτητές, διαπίστωσε επίσης ότι το 40% των ερωτηθέντων είχε βιώσει τουλάχιστον μία περίπτωση σεξουαλικής όχλησης από το προσωπικό του πανεπιστημίου του, ενώ περισσότερο από το 10% των ερωτηθέντων που ήταν τότε φοιτητές, ανέφεραν ότι τους άγγιξε ένα μέλος του προσωπικού με τρόπο που τους έκανε να νιώσουν άβολα.

