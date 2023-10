Στον νορβηγό δραματουργό Γιον Φόσε το Νομπέλ Λογοτεχνίας

Στον νορβηγό συγγραφέα και δραματουργό Γιόν Φόσε απονέμει το Νομπέλ Λογοτεχνίας του 2023 η Σουηδική Ακαδημία των βραβείων, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Στοκχόλμη. Το έργο του περιλαμβάνει περίπου 40 θεατρικά έργα, καθώς και πλήθος μυθιστορημάτων, ποίηση, δοκίμια, παιδικά βιβλία και μεταφράσεις.

«Είμαι συγκλονισμένος και κάπως φοβισμένος. Το βλέπω ως ένα βραβείο για τη λογοτεχνία που πρώτα και κύρια στοχεύει να παραμένει λογοτεχνία, χωρίς άλλους υπολογισμούς» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Φόσε.

«Ο Φόσε συνδυάζει τους ισχυρούς τοπικούς δεσμούς, τόσο γλωσσικούς όσο και γεωγραφικούς, με μοντερνιστικές καλλιτεχνικές τεχνικές (…) Παρότι ο Φόσε συμμερίζεται τον πεσιμισμό Νορβηγών συναδέλφων του, το συγγραφικό του όραμα δεν καταλήγει στο μηδενισμό ή την περιφρόνηση. Yπάρχει μεγάλη ζεστασιά και χιούμορ στο έργο του και μια αφελής ευαλωτότητα στις σκληρές εικόνες του για την ανθρώπινη εμπειρία» σημειώνεται στην ανακοίνωση της βράβευσής του.

Mε το μινιμαλιστικό και υπερ-νατουραλιστικό ύφος του, ο σημαντικός θεατρικός συγγραφέας θεωρείται ότι ανανέωσε ριζοσπαστικά το τοπίο της νορβηγικής δραματουργίας.

Jon Fosse – awarded the 2023 #NobelPrize in Literature – has much in common with his great precursor in Norwegian Nynorsk literature Tarjei Vesaas. Fosse combines strong local ties, both linguistic and geographic, with modernist artistic techniques. He includes in his… pic.twitter.com/FkoP8j737R

