Νομπέλ Φυσικής σε τρεις επιστήμονες για την έρευνά τους με τα ηλεκτρόνια

Με το Νομπέλ Φυσικής τιμήθηκαν την Τρίτη οι Πιέρ Αγκοστινί, Φέρεντς Κράους και Αν Λ’Ουιγιέ, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή των βραβείων, στη Στοκχόλμη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιτροπής της Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών, οι τρεις επιστήμονες βραβεύονται «για τα πειράματά τους, τα οποία έδωσαν στην ανθρωπότητα νέα εργαλεία για την εξερεύνηση του κόσμου των ηλεκτρονίων, τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό των ατόμων και των μορίων.

»Με τη δουλειά τους, κατέδειξαν έναν τρόπο για τη δημιουργία εξαιρετικά σύντομων παλμών φωτός που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των ταχέων διαδικασιών κατά τις οποίες τα ηλεκτρόνια κινούνται ή αλλάζουν ενέργεια».

Ειδικότερα, «οι πειραματικές τους μέθοδοι δημουργούν παλμούς φωτός πεντάκις εκατομμυριοστού του δευτερολέπτου για τη μελέτη της δυναμικής των ηλεκτρονίων στην ύλη».

This year’s #NobelPrize laureate in physics Anne L’Huillier discovered that many different overtones of light arose when she transmitted infrared laser light through a noble gas.

Each overtone is a light wave with a given number of cycles for each cycle in the laser light. They… pic.twitter.com/bJWD4kiE5Z

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023