Στη θάλασσα κατέληξε αεροσκάφος στη Μικρονησία όταν βγήκε εκτός διαδρόμου

Εντυπωσιακή τροπή και χωρίς ευτυχώς να πάρει τραγικές διαστάσεις είχε η προσγείωση αεροσκάφους εταιρείας από τη Παπούα Νέα Γουινέα σε αεροδρόμιο στη Μικρονησία.

Το Boeing 737-800 της Air Niugini ήταν έτοιμη να προσγειωθεί στο Τσούουκ της Μικρονησίας, αλλά βγήκε εκτός διαδρόμου και κατέληξε να μισοβυθιστεί στα νερά μιας λιμνοθάλασσας.

Στο αεροσκάφος βρίσκονταν 11 άτομα πληρώματος και 36 ή 46 επιβάτες, οι περισσότεροι από τη Μικρονησία με λίγους Αυστραλούς και Αμερικανούς.

Ολοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος με τη βοήθεια και των κατοίκων. Κατά σύμπτωση η πορεία του αεροσκάφους μέσα στα νερά το έφερε δίπλα σε μια υπαίθρια ψαραγορά και οι ψαράδες έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν τους επιβάτες.

Κάποιοι από τους επιβάτες είχαν κατάγματα, γιατί δεν ήταν προετοιμασμένοι για την βαριά προσγείωση.

Bill Jaynes of The Kaselehlie Press was on the Air Nuigini flight that went over the edge of the runway in Chuuk. Here’s his story:

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι την ώρα της προσγείωσης έβρεχε αλλά δεν φυσούσε. Αλλοι είπαν ότι είχαν την εντύπωση πως προσγειώθηκαν χωρίς προβλήματα μέχρι που είδαν τα νερά.

Ο διάδρομος έχει όμως μικρό μήκος και ο πιλότος πρέπει να φρενάρει αμέσως μόλις προσγειωθεί, όπως φαίνεται σε αυτό το βίντεο από τον περασμένο Ιούλιο.

Reports of an Air Niugini 737 overrunning the runway in Chuuk, Micronesia (TKK). That's a 6,013-foot runway, which is on the shorter side for an airport with airline service. https://t.co/DKY11XENhV I flew into this airport in July, you can see how hard the braking is on landing. pic.twitter.com/1odaL4z8gy

— Ethan Klapper (@ethanklapper) September 28, 2018