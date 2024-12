Στη Δαμασκό ο αρχηγός των Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας

Στη Δαμασκό μετέβησε το μεσημέρι της Πέμπτης ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν.

Το υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο Καλίν και ο επικεφαλής της κρατικής ασφάλειας του Κατάρ θα συναντηθούν με τον μεταβατικό σύρο πρωθυπουργό, Μοχάμεντ Αλ Μπασίρ στη πρωτεύουσα της χώρας.

Ωστόσο, σε δική του ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανέφερε ότι ο Φιντάν συνεχίζει να βρίσκεται στην Τουρκία διαψεύδοντας το υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν εθεάθη στη Δαμασκό. Η τουρκική Yeni Safak μάλιστα ανέφερε ότι ο Καλίν επισκέφθηκε το τζαμί Ουμαγιάντ. Στο κοινωνικά δίκτυα αναρτήθηκαν και σχετικά βίντεο που επιβεβαιώνουν την είδηση.

NEW: Turkish Intel Chief Kalın is indeed in Damascus, he visited the Umayyad mosque and reportedly prayed there. pic.twitter.com/aiuJXh3LDZ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 12, 2024