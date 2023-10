Σοκαριστικό βίντεο από την εισβολή της Χαμάς: Ισραηλινοί όμηροι εκτελούνται στον δρόμο

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα ακόμη σκληρό βίντεο από την εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς στους οικισμούς του νότιου Ισραήλ και τις απαγωγές-ομηρίες δεκάδων ισραηλινών αμάχων.

Το σκηνικό της φρίκης εκτυλίσσεται σε ένα κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ, ενώ η γνησιότητα του βίντεο επιβεβαιώθηκε από την Washington Post και άλλα ανεξάρτητα μέσα.

Στα πρώτα πλάνα πολίτες με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη –ορισμένοι ξυπόλυτοι– οδηγούνται βιαίως από ενόπλους με στρατιωτικές στολές και λίγο αργότερα στο βίντεο από την ίδια περιοχή, διακρίνονται τέσσερα πτώματα πεσμένα στον δρόμο.

Washington Post analysis of Hamas videos shows they killed four hostages shortly after taking them captive on Saturday morning. pic.twitter.com/oqcoqRY1gE

