IDF: 1.500 ένοπλοι της Χαμάς νεκροί σε ισραηλινό έδαφος

Την είδηση ότι εντοπίστηκαν 1.500 σοροί ενόπλων της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος, επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του το πρωί της Τρίτης ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (ΙDF), χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το πώς βρέθηκαν στην περιοχή, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

«Περίπου 1.500 σοροί (μαχητών) της Χαμάς έχουν βρεθεί στο Ισραήλ γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών από την επίθεση της Χαμάς είναι 900, ότι η επιχείρηση εκκένωσης των ισραηλινών κοινοτήτων κοντά στη Λωρίδα της Γάζας έχει πλέον ολοκληρωθεί, καθώς και ότι οι IDF έχουν ανακτήσει πλήρως τον έλεγχο του φράχτη στα σύνορα.

Το πρωί της Τρίτης επίσης, ανακοινώθηκαν τα ονόματα και οι φωτογραφίες άλλων 38 ισραηλινών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις με τους τρομοκράτες της Χαμάς.

These are just some of the faces of the fallen soldiers in the war against Hamas.

We stand by their families in this devastating time and together, we will carry on their memory. pic.twitter.com/Hm0n9sT4lx

— Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2023