Σοκ στις ΗΠΑ από το πόσο μοιάζουν τα λόγια του Τραμπ με αυτά του Χίτλερ

Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ένας σύγχρονος Αδόλφος Χίτλερ; Αυτό το ερώτημα είναι πλέον στα χείλη πολλών, ιδίως αφότου αυτός ο λαϊκιστής ακροδεξιός πολιτικός που έμεινε για τέσσερα χρόνια στον Λευκό Οίκο και φιλοδοξεί να επιστρέψει δήλωσε πως οι μετανάστες «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας».

Ο κυρίαρχος ρατσισμός ακόμα και οι νύξεις περί καθαρότητας του αίματος –σε μια χώρα που δημιουργήθηκε από μετανάστες στο μεταξύ– έκαναν κάποιους να κάνουν τις συγκρίσεις. Ο Τραμπ βέβαια απέρριψε κάθε σύγκριση με τον Χίτλερ και διαβεβαίωσε πως «δεν διάβασε ποτέ» το περιβόητο βιβλίο «Mein Kampf» («Ο Αγών Μου») του ναζί δικτάτορα –άλλωστε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είναι αυτό που λέμε και σύμβολο φιλαναγνωσίας.

Και ο ίδιος συνέχισε στον ίδιο τόνο για τους μετανάστες: «Είναι αλήθεια ότι καταστρέφουν το αίμα της χώρας μας, αυτό κάνουν, καταστρέφουν τη χώρα μας», επέμεινε κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Αϊόβα, στην οποία θα διεξαχθούν οι πρώτες προκριματικές εκλογές για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε παρόμοιες δηλώσεις για τους μετανάστες το περασμένο Σαββατοκύριακο, προκαλώντας αγανακτισμένες αντιδράσεις, με αντιπάλους του να συγκρίνουν όσα είπε με φράσεις του Αδόλφου Χίτλερ στο αντισημιτικό βιβλίο του «Ο Αγών Μου».

«Δεν τους αρέσει όταν τα λέω αυτά», δήλωσε ο ίδιος. «Λένε “αυτό το είχε πει ο Χίτλερ”, όμως με πολύ διαφορετικό τρόπο… Δεν διάβασα ποτέ το “Ο Αγών Μου”», διαβεβαίωσε.

Βέβαια η Ιβάνα Τραμπ, η πρώτη σύζυγος του μεγιστάνα των ακινητών, είχε πει ότι ο Τραμπ είχε ένα βιβλίο με ατάκες του Χίτλερ, αλλά ας πούμε ότι το «Mein Kampf» παραήταν βαρύ για να το διαβάσει. Σε κάθε περίπτωση όμως η ρητορική είναι τρομακτικά παρόμοια. H δαιμονοποίηση των ξένων και των πολιτικών αντιπάλων, η χρήση λέξεων όπως δηλητήριο, εξολόθρευση, παράσιτα, δύσκολα μπορούν να μην σε αναγκάσουν να κάνεις τους συνειρμούς.

Ομάδα συνδεόμενη με την εκστρατεία του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν μεταφόρτωσε στο X (το πρώην Twitter) μοντάζ που παραθέτει τρεις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που παραπέμπουν απευθείας σε φράσεις του ναζί δικτάτορα.

This is not a coincidence pic.twitter.com/oaSDcb0yzs

— Biden-Harris HQ (@BidenHQ) December 20, 2023