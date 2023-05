Σικελία: Εξερράγη η Αίτνα – έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνης

Η Αίτνα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου, άρχισε να εκτοξεύει τέφρα και καπνό την Κυριακή, αναγκάζοντας τις αρχές της Σικελίας να κλείσουν το αεροδρόμιο της Κατάνης.

«Λόγω της δραστηριότητας της Αίτνας και της μεγάλης ποσότητας ηφαιστειακής τέφρας που έπεσε στο αεροδρόμιο, οι πτήσεις διακόπτονται μέχρι να το επιτρέψουν ξανά οι συνθήκες» ανέφερε η διεύθυνση του αεροδρομίου.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από ιταλικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα στην Κατάνη, καλυμμένα με ένα στρώμα γκρίζας σκόνης.

Στην ευρύτερη περιοχή ακούγονται υπόκωφοι κρότοι από το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με την εφημερίδα Repubblica.

Eruption of Etna volcano in Sicily,suspended flights from Catania⚡⚡⚡ pic.twitter.com/NgU9E2jzxu — Ivana (@Ivana66157567) May 21, 2023

Η Αίτνα, που φτάνει τα 3.324 μέτρα σε ύψος, είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. Έχει ενεργοποιηθεί και εκραγεί πολλές φορές τα τελευταία 500.000 χρόνια.

Nel corso della mattinata un evento parossistico si è verificato in cima all'#Etna, probabilmente al Cratere di Sud-Est. Le avverse condizioni meteo hanno purtroppo impedito l'osservazione diretta dell'evento e quindi non sappiamo ancora bene i dettagli dell'eruzione. pic.twitter.com/OVKLczSbml — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) May 21, 2023

Πέρυσι, περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το διεθνές αεροδρόμιο της Κατάνης το οποίο εξυπηρετεί το ανατολικό τμήμα της Σικελίας, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στην Ιταλία.

Eruption at mount etna (sicily) gives the illusion of a phoenix in the sky pic.twitter.com/k3T5OdCSs5 — SKURT (@168skrt) May 20, 2023

