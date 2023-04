«Σίγησε» ο Λάσε Βελάντερ, ο «αόρατος» κιθαρίστας των AΒΒΑ

Ηταν η μουσική στη σκιά. Ο κιθαρίστας που συνόδευε, πάντα ένα βήμα πίσω, εκεί όπου δεν έφταναν οι κάμερες, ένα εκτυφλωτικό κουαρτέτο τραγουδιστών οι οποίοι γέμισαν με ποπ σουξέ μια περίοδο της ξένης μουσικής, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 έως και τις αρχές εκείνης του 1980. Ολοι ήξεραν τους τέσσερις ABBA, αλλά ποιος ήξερε τον κιθαρίστα τους; Αυτός ο μουσικός λοιπόν, ο Λάσε Βελάντερ, πέθανε σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Ο βιρτουόζος κιθαρίστας που συμμετείχε στα σημαντικότερα άλμπουμ του συγκροτήματος και έκανε περιοδείες μαζί τους από το 1975 ως το 1980, «έφυγε» την περασμένη Παρασκευή 7 Απριλίου, με τους δικούς του ανθρώπους στο πλευρό του, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Τα μέλη των AΒΒΑ, ο Μπιορν Ούλβεους, ο Μπένι Αντερσον, η Αγκνέτα Φέλτσκογκ και η Αννι-Φριντ Λίνγκσταντ, εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση για το θάνατο του Βελάντερ: «Ο Λάσε ήταν ένας αγαπημένος φίλος, ένας πολύ ωραίος τύπος και ένας εξαιρετικός κιθαρίστας. Η δημιουργική συνεισφορά του στις ηχογραφήσεις καθώς και η παρουσία της ροκ κιθάρας του στη σκηνή ήταν τεράστια. Θρηνούμε τον τραγικό και πρόωρο θάνατό του και θυμόμαστε τις ευγενικές κουβέντες του, την αίσθηση του χιούμορ του, το χαμογελαστό του πρόσωπο, τη μουσική ιδιοφυΐα του ανθρώπου που έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο στην ιστορία των AΒΒΑ. Θα μας λείψει πολύ και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ».

Ο Βελάντερ μεγάλωσε στο μικρό χωριό Skrikarhyttan της Σουηδίας και έκανε την πρώτη του ηχογράφηση με τους AΒΒΑ τον Οκτώβριο του 1974. Συνέχισε να παίζει μαζί με τα μέλη στα σόλο άλμπουμ τους, μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε μια ανάρτηση στη σελίδα του Βελάντερ στο Facebook, η οικογένειά του έγραψε ότι ο μουσικός πέθανε έπειτα από μεταστάσεις του καρκίνου: «Ησουν ένας καταπληκτικός μουσικός και ταπεινός όσο λίγοι, αλλά πάνω από όλα ήσουν ένας υπέροχος σύζυγος, πατέρας, αδελφός, θείος και παππούς. Ησουν πολλά πράγματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις».

Η οικογένειά του είπε ότι ήταν «αδιανόητο» ότι τώρα θα πρέπει να ζήσουν χωρίς εκείνον και κατέληξαν: «Σε αγαπάμε και μας λείπεις πολύ».

Πρόσφατα ο Βελάντερ έπαιξε κιθάρα στο τελευταίο άλμπουμ των AΒΒΑ, το «Voyage», το οποίο σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Σε συνέντευξή του στη Sunday Express, λίγο πριν από την παρουσίαση του άλμπουμ, το 2021, ο Βελάντερ είχε πει: «Το να δουλεύω με το συγκρότημα είναι πάντα κάτι πολύ ιδιαίτερο. Οταν ηχογραφούσα τα κομμάτια μου με την κιθάρα, ήταν σαν τις παλιές μέρες. Η μόνη διαφορά είναι ότι τότε είχαμε και προπαραγωγή, κάτι που σήμερα δεν συνηθίζεται. Οι φωνές των κοριτσιών ακούγονται υπέροχες όπως πάντα. Είναι λίγο πιο χαμηλές, φυσικά, αλλά όλοι τραγουδάνε πιο χαμηλά με τα χρόνια. Παραμένουν υπέροχες, όμως, χωρίς αμφιβολία».

Πριν συνεργαστεί με τους AΒΒΑ, Ο Βελάντερ ήταν μέλος σε τοπικά συγκροτήματα. Οταν γνώρισε τους Ούλβεους και Αντερσον, τον κάλεσαν να παίξει μαζί τους.

Οταν οι AΒΒΑ διαλύθηκαν, έπαιξε στο άλμπουμ «Chess» και στα σάουντρακ των ταινιών «Mamma Mia! The Movie» και «Mamma Mia! Here We Go Again».

