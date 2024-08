Σφοδρές μάχες στο Κουρσκ – Ο Πούτιν συγκάλεσε νέο Συμβούλιο Ασφαλείας

Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις του «συνεχίζουν να αποκρούουν» την ουκρανική απόπειρα διείσδυσης στην περιφέρεια του Κουρσκ, με τον ρωσικό στρατό να μάχεται εναντίον των ουκρανικών στρατευμάτων στο ρωσικό έδαφος για τέταρτη ημέρα.

«Η επιχείρηση καταστροφής σχηματισμών του ουκρανικού στρατού συνεχίζεται», ισχυρίστηκε το ρωσικό υπουργείο διαβεβαιώνοντας ότι οι ουκρανικές επιθέσεις «αποτυγχάνουν».

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε την ίδαι ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από το Reuters, ωστόσο, εικονίζεται μια μονάδα με καμένα ρωσικά στρατιωτικά φορτηγά κατά μήκος αυτοκινητοδρόμου στην περιφέρεια του Κουρσκ. Περίπου 15 φορτηγά φαίνονται στο βίντεο, μεταξύ των οποίων ένα που φέρει το σήμα «Ζ» το οποίο χρησιμοποιεί η Ρωσία ως σύμβολο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησής» της στην Ουκρανία.

Last night a Russian convoy in Rylsk, Kursk Oblast was heading to fight the recent Ukrainian incursion into the area was hit by a HIMARS strike causing a mass casualty event. The strike was filmed by a Ukrainian reconnaissance drone and the aftermath was videoed by Russians… pic.twitter.com/cIHU3FdBbT — War Tracker (@wartracker4) August 9, 2024

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας πρόσθεσε πως η Μόσχα μεταφέρει επιπλέον δυνάμεις στην περιφέρεια του Κουρσκ για να αντιμετωπίσουν την ουκρανική επιδρομή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην περιοχή στην οποία εισέβαλε την Τρίτη η Ουκρανία έσπευσαν μονάδες με πολλαπλούς εκτοξευτήρες ρουκετών Grad, πυροβόλα και άρματα μάχης.

⚡️ JUST IN: The Russian Defense Ministry has published footage of huge columns moving to the Sudzhansky district of #Kursk region The ministry also reported about the transfer of reserves to Kursk Region – MLRS, artillery systems, tanks and vehicles. pic.twitter.com/i94ZBei3ze — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Ο ρώσος τοπικός αξιωματούχος της περιφέρειας του Κουρσκ Ιγκόρ Κορπούνκοφ δήλωσε από την πλευρά του πως οι μάχες συνεχίζονται σε απόσταση «μερικών δεκάδων χιλιομέτρων» από τη νότια ρωσική πόλη Κουρτσάτοφ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ, ένας από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς της Ρωσίας.

Το βράδυ της Παρασκευής η πόλη των 42.000 κατοίκων δεν είχε ρεύμα εξαιτίας «της πτώσης συντριμμιών ενός ουκρανικού drone σε υποσταθμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας», όπως το έθεσαν οι τοπικές Αρχές.

A substation has been attacked in the Oktyabrsky district of Kursk region There is no light in Kurchatov and five other districts of the region due to a fire at a transformer substation, – the governor’s deputy Smirnov. pic.twitter.com/c7U35Z6MgI — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Σημειώνεται πως ενόσω μαίνονταν σφοδρές μάχες στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας του Κουρσκ, το Κίεβο εξαπέλυσε μία μαζική επίθεση με drones και στην περιφέρεια Λίπετσκ, ακόμη βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας μία αεροπορική βάση και αποθήκες πυρομαχικών.

On Friday night, Lipetsk was attacked by UAVs, resulting in damage to energy infrastructure and the introduction of a state of emergency. pic.twitter.com/tJy7EZwfIK — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Αξιωματούχοι και στις δύο περιφέρειες που δέχθηκαν επίθεση κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι αρκετών χωριών.

Ukraine has been conducting an operation into Russia’s Kursk Oblast utilizing elements from Ukraine’s 22nd Mechanized Brigade and Strykers from the 82nd Air Assault Brigade. Ukraine has captured a relatively large amount of POW’s (pictured below) and destroyed Russian military… pic.twitter.com/3LMWlqYkaF — War Tracker (@wartracker4) August 7, 2024

Την ίδια στιγμή, οκρανοί στρατιώτες δημοσιοποιούσαν ένα βίντεο έξω από εγκατάσταση μέτρησης φυσικού αερίου στην πόλη Σούτζα, της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ, υποστηρίζοντας πως έχει τεθεί υπό τον έλεγχό τους. «Η πόλη Σούτζα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και είναι ήσυχη», δήλωσε ένας ουκρανός διοικητής, με φόντο ένα κτίριο της Gazprom, του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού.

Ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Σλάστσεφ διέψευσε τον ισχυρισμό, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

The Ukrainian blackout on the invasion of Russia is gone. Here are soldiers of the 61st Brigade recording a video at the Gazprom offices in Sudzha, a district center of the Kursk region of Russia. “The city is under the control of armed forces of Ukraine and quiet.” pic.twitter.com/xNfrI4Ur54 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 9, 2024



Εν μέσω της συνθήκης αυτής το συμβούλιο ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεδρίασε εκ νέου την Παρασκευή σε βαρύ κλίμα, όπως καταμαρτυρούν οι φωτογραφίες από τη σύσκεψη στην κατοικία του ρώσου προέδρου στο Νόβο-Ογκαριόβο, έξω από τη Μόσχα.

Μεταξύ άλλων, στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Αμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Μπελούσοφ και ο προκάτοχός του και νυν γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού. Τόσο ο Πούτιν όσο και τα κυβερνητικά στελέχη έδειχναν σκυθρωπά.

