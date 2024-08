Ρωσία: Και άλλες περιφέρειες στο στόχαστρο των Ουκρανών – μαζική επίθεση με drones

«Μαζική» επιδρομή με drones εξαπολύθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στη ρωσική περιφέρεια Λίπετσκ, η οποία δεν γειτονεύει με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές στρατιωτικό αεροδρόμιο και ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της, Ιγκόρ Αρταμόνοφ.

«Προσοχή! Η Λίπετσκ έγινε στόχος μαζικής επίθεσης drones», ανακοίνωσε ο Αρταμόνοφ μέσω Telegram. «Ενεργειακή υποδομή υπέστη ζημιά» με αποτέλεσμα να υπάρξουν διακοπές της ηλεκτροδότησης, πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως αποκαταστάθηκε στα περισσότερα από τα νοικοκυριά που επλήγησαν. Δεν ανέφερε τίποτα για τις καταστροφές στο αεροδρόμιο.

Ο περιφερειάρχης κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στον δήμο της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας, ενώ έδωσε εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι τεσσάρων χωριών στα περίχωρά της «για την ασφάλειά τους». Ζήτησε εξάλλου από τους κατοίκους της πόλης Λίπετσκ να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι τη λήξη του συναγερμού.

Η πόλη Λίπετσκ βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία.

This is the military airfield in Lipitsk, Russia. It has now been completely destroyed by Ukrainian drone and missile fire. pic.twitter.com/D3CDJw1hYO — newsINTEL (@newsintel911) August 9, 2024

Αλλη ουκρανική επιδρομή με drones αναφέρθηκε στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που γειτονεύει με την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 29 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αναφέρθηκαν υλικές ζημιές, πάντως όχι τραυματισμοί.

Four Ukrainian drones struck a residential building in Shebekino, Russia’s Belgorod region — Governor

Several apartments caught fire. There were no casualties#Belgorod #RussianMoD pic.twitter.com/h4pwttGUZW — Uncensored News (@Uncensorednewsw) August 9, 2024



Στη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε παράνομα η Ρωσία το 2014, ο κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ έκανε λόγο για ουκρανικές επιθέσεις με εναέρια και ναυτικά μη επανδρωμένα οχήματα.

Μαίνονται οι μάχες στο Κουρσκ

Στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε ρωσικά και ουκρανικά στρατεύματα, που εισέβαλαν την Τρίτη.

Πάνω από 1.000 ουκρανοί στρατιώτες, με την υποστήριξη τεθωρακισμένων, ελικοπτέρων και άλλων μέσων συμμετέχουν στην αιφνιδιαστική επίθεση, σύμφωνα με το ρωσικό γενικό επιτελείο, που διαβεβαιώνει πως απωθούνται.

Στο Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι —αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ρητώς την επιχείρηση ή να ξεκαθαρίσει ποιος ο σκοπός της— σχολίασε πως η Ρωσία έπρεπε να «νιώσει» τον πόλεμο.

⚡️A fire broke out at a military airfield, and an energy facility was damaged in Russia’s Lipetsk Oblast in a reported drone attack overnight on Aug. 9, Russian authorities said.https://t.co/ze7XFYHyco — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 9, 2024

Στο μεταξύ, στην ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ, ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλασκίν ανακοίνωσε πως τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς, καθώς συνεχίζεται η προέλαση ρωσικών μονάδων στο ανατολικό μέτωπο.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κοσταντίνιβκα, δυτικά του Μπαχμούτ και άλλοι δύο στο Σελίντοβε, πιο νοτιοδυτικά. Εκεί, τραυματίστηκαν άλλοι 11 άνθρωποι και υπέστησαν ζημιές 20 πολυκατοικίες και έξι κτίρια της δημόσιας διοίκησης, πρόσθεσε.

Η Ρωσία έχει θέσει υπό τον έλεγχό της μεγάλο μέρος της περιφέρειας, όμως συνεχίζουν να μαίνονται μάχες εκεί, ειδικά γύρω από τον στρατηγικής σημασίας για την επιμελητεία, κόμβο Πόκροβσκ.

Πώς αντέδρασαν οι Ρώσοι

Οι ουκρανοί χωρικοί που ζουν κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία καλούνται να μετακινηθούν, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών σε αντίποινα για την επίθεση στην περιοχή του Κουρσκ.

Καθώς οι δυνάμεις του Κιέβου συνέχισαν να επιτίθενται σε ρωσικό έδαφος για τέταρτη ημέρα, περισσότεροι από 6.000 χωρικοί κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά την άνευ προηγουμένου ρίψη 56 βομβών ολίσθησης μέσα σε 24 ώρες, από τους Ρώσους, στην ουκρανική περιοχή Σούμι κοντά στο Κουρσκ.

Οι κάτοικοι του χωριού Πισαρίβκα, 22 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, που είχαν επιλέξει να παραμείνουν, δήλωσαν ότι ξύπνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης από τον ήχο των εκρήξεων.

Μια βόμβα έπεσε σε παιδική χαρά στο κοντινό χωριό Μοχρίτσια σκοτώνοντας έναν νεαρό άνδρα και τον εξάχρονο αδελφό του, δήλωσαν στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Οι βόμβες ολίσθησης είναι απομεινάρια της σοβιετικής εποχής που είναι εκσυγχρονισμένα με φτερά και συστήματα πλοήγησης, τα οποία η Ρωσία έχει αναπτύξει φέτος με καταστροφικά αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News