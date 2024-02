Ρωσία: Συνέλαβαν Αμερικανορωσίδα που έδωσε $50 σε οργάνωση υπέρ της Ουκρανίας

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνέλαβε την 33χρονη Αμερικανορωσίδα Ξένια Καρέλινα, όταν επέστρεψε στη Ρωσία για να επισκεφθεί τους γονείς της, με την κατηγορία της «προδοσίας».

Το έγκλημά της; Οτι έδωσε 50 δολάρια σε οργάνωση που συγκεντρώνει χρήματα για τον ουκρανικό στρατό, με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Η Καρέλινα φέρεται να συνελήφθη την Τρίτη στην Αικατερινούπολη (Yekaterinburg), στα κεντρικά Ουράλια Ορη, όπου φοίτησε στο πανεπιστήμιο. Αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 χρόνια, σύμφωνα με τη νέα αυστηρότερη νομοθεσία του Κρεμλίνου.

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την υπόθεση, σύμφωνα με τον Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Οπως γράφει η Telegraph, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποιεί τους συλληφθέντες υπηκόους τρίτων χωρών, και ειδικά των ΗΠΑ, ως διαπραγματευτικό εργαλείο. Ο Εβαν Γκέρσκοβιτς, ο 32χρονος ανταποκριτής της Wall Street Journal που κρατείται στη Μόσχα από πέρυσι με την κατηγορία της κατασκοπείας, είναι ένα ακόμα παράδειγμα.

Η FSB κατηγορεί την Καρέλινα ότι συγκέντρωσε χρήματα «που χρησιμοποιήθηκαν για να αγοράσουν ιατρικές προμήθειες, εξοπλισμό, είδη καταστροφής και πυρομαχικά» για τον ουκρανικό στρατό.

Η οργάνωση νομικών δικαιωμάτων Perviy Otdel είπε στους New York Times ότι η Καρέλινα κατηγορείται ότι έστειλε 50 δολάρια στην Razom for Ukraine, μία ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νέα Υόρκη.

Κατηγορείται επίσης ότι συμμετείχε σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας στις ΗΠΑ.

