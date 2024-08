Ρωσία: Οι Ουκρανοί συνεχίζουν την επίθεσή τους – εκκενώνεται το Μπέλγκοροντ

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Δευτέρα την απομάκρυνση των κατοίκων από τμήμα της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, λόγω κινήσεων των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή και της παράτολμης εισβολής τους στη γειτονική περιφέρεια του Κουρσκ.

«Το πρωινό προαναγγέλλεται ανησυχητικό εδώ: υπάρχουν εχθρικές δραστηριότητες στα σύνορα της περιοχής Κράσναγια Γιαρούγκα», δηλώνει σε βίντεο στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ. «Για την ασφάλεια της ζωής και της υγείας του πληθυσμού μας, αρχίζουμε να μετακινούμε» τους κατοίκους αυτής της περιοχής, διευκρίνισε.

«Είμαι σίγουρος πως οι στρατιώτες μας θα κάνουν τα πάντα για να αντιμετωπίσουν την απειλή που προέκυψε», πρόσθεσε ο Γκλάντκοφ.

Το Κίεβο έχει αυξήσει τη στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στα σύνορα μερικές ημέρες μετά τη μεγαλύτερη επιδρομή του στη ρωσική επικράτεια από την αρχή του πολέμου το 2022.

Ουκρανικές δυνάμεις επέδραμαν στο ρωσικό έδαφος περνώντας τα σύνορα την περασμένη Τρίτη και επιτέθηκαν σε ορισμένα δυτικά τμήματα της ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ.

Ηταν μια αιφνιδιαστική επίθεση, για την οποία οι αναλυτές εκτιμούν πως μπορεί να έχει στόχο να αποκτήσει η Ουκρανία πλεονέκτημα σε ενδεχόμενες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός μετά τις αμερικανικές εκλογές.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει από την αρχή του καλοκαιρού σχεδόν 2.000 διασυνοριακούς βομβαρδισμούς από το Κουρσκ προς την ουκρανική επαρχία Σούμι, κάτι που «απαιτούσε μια δίκαιη ουκρανική απάντηση».

«Πυροβολικό, όλμοι, drones. Επίσης πυραυλικές επιθέσεις και κάθε τέτοιο πλήγμα αξίζει μια δίκαιη απάντηση», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος στο καθημερινό τηλεοπτικό του μήνυμα.

Την Κυριακή, η Ρωσία, η οποία αιφνιδιάστηκε από την ουκρανική επίθεση, ανακοίνωσε ότι σταθεροποίησε το μέτωπο στην περιφέρεια του Κουρσκ, αν και οι μάχες συνεχίζονταν τη Δευτέρα σε ένα κομμάτι ρωσικού εδάφους, σύμφωνα με ρώσους πολεμικούς μπλόγκερ.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι καταρρίφθηκαν 11 ουκρανικά drones πάνω από την περιφέρεια του Κουρσκ, άλλα πέντε πάνω από το Μπέλγκοροντ και ακόμα δύο πάνω από τι Βαρόνεζ.

Δεν διευκρίνισε πόσα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσε η Ουκρανία.

Στο μεταξύ, το Πεκίνο κάλεσε «όλα τα μέρη» σε αποκλιμάκωση, υπογραμμίζοντας σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών την ανάγκη κάθε εμπόλεμο μέρος «να μην επεκτείνει το πεδίο της μάχης, να μην εντείνει τις μάχες και να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά».

«Χιλιάδες» στρατιωτικοί συμμετέχουν στη συνεχιζόμενη ουκρανική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, δήλωσε ανώτερος ουκρανός αξιωματούχος, ενώ η Μόσχα ισχυρίστηκε πως πλέον «σταμάτησε» την προέλαση βαθύτερα στο έδαφός της μονάδων του Κιέβου.

Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε πως εμπόδισε «απόπειρες διάτρησης» των ρωσικών αμυντικών γραμμών από ουκρανικές μονάδες με «τεθωρακισμένα» κοντά στις κοινότητες Ταλπίνο, Ζουράβλι και Όμπσι Καλόντεζ, περίπου 30 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Το υπουργείο εξήγησε πως έφοδοι των ουκρανικών δυνάμεων ανακόπηκαν με βομβαρδισμούς αεροσκαφών, drones και πυροβολικού, καθώς και την ανάπτυξη εφεδρειών του «βόρειου» σχηματισμού, που δρα στην ουκρανική περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά).

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε επίσης πως έπληξε με πυραύλους και με το πυροβολικό ουκρανικά στρατεύματα κοντά στις κοινότητες Σούντσα, Καρενέβα, Στάραγια Σαρότσιτσα και Μπόρκι, καθώς και ότι εμπόδισε προέλαση στο Μπιέλοφσκι, ανατολικότερα.

Έπειτα από μήνες υποχώρησης στο ανατολικό μέτωπο, ουκρανικά στρατεύματα άρχισαν την περασμένη Τρίτη άνευ προηγουμένου εισβολή ευρείας κλίμακας στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, όπου έχουν καταλάβει αρκετές κοινότητες.

Ο περιφερειάρχης της Κουρσκ, Αλεξέι Σμίρνοφ, αναγνώρισε την Κυριακή πως η κατάσταση παρέμενε «δύσκολη», έπειτα από σχεδόν μια εβδομάδα μαχών.

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος κυβερνά στην Τσετσενία, δήλωσε ότι μονάδα τσετσένων μαχητών, που θεωρούνται από τους πιο βάρβαρους και σκληραγωγημένους σε όλη τη χώρα, ανέλαβαν δράση στην περιφέρεια Κουρσκ.

Σε μία εν δυνάμει επικίνδυνη εξέλιξη, στην Ουκρανία, ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής σε πύργο ψύξης του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι δυο εμπόλεμες πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για το συμβάν.

Η ρωσική διοίκηση του κατεχόμενου ουκρανικού πυρηνικού σταθμού ανακοίνωσε ότι η φωτιά δεν επηρέασε καθόλου το εργοστάσιο και δεν είχε καμία επίπτωση στην ασφάλεια του σταθμού.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της περιφέρειας Ζαπορίζια, Εβγκένι Μπαλίτσκι, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ξεκίνησε τη φωτιά βομβαρδίζοντας την κοντινή πόλη Ενερχοντάρ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε κατηγορήσει τις ρωσικές δυνάμεις για τη φωτιά στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού. Οι δείκτες ακτινοβολίας ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα, τόνισε.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε από την πλευρά του πως ενημερώθηκε ότι «δεν υπάρχει αντίκτυπος στην πυρηνική ασφάλεια».

Ταυτόχρονα, επέκρινε για ακόμη μια φορά τις «ανεύθυνες επιθέσεις», οι οποίες «αυξάνουν τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος».

Ο επικεφαλής των αρχών που έχει τοποθετήσει η Ρωσία στη Ζαπορίζια, Βλαντίμιρ Ρόγκοφ, διαβεβαίωσε νωρίς τη Δευτέρα πως η πυρκαγιά στον πύργο ψύξης των αντιδραστήρων «κατασβέστηκε πλήρως».

Σύμφωνα με ουκρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η ουκρανική εισβολή είχε αρχικά σκοπό να εκτραπούν ρωσικές δυνάμεις από την ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου και του Ντονμπάς (στην ανατολική Ουκρανία), για να αμβλυνθεί η πίεση στις δυνάμεις που προσπαθούν να ανακόψουν τη ρωσική προέλαση, καθώς οι ρωσικές μονάδες έχουν υπεροπλία και αριθμητικό πλεονέκτημα εκεί.

Ομως, τουλάχιστον για την ώρα, ο στόχος να αλλάξει η κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο δεν έχει επιτευχθεί, όπως παραδέχθηκε.

«Η πίεσή τους στο ανατολικό μέτωπο συνεχίζεται, δεν απέσυραν τα στρατεύματά τους από αυτή τη ζώνη», αν και «η ένταση» των ρωσικών επιθέσεων «έχει μειωθεί λίγο».

Παρόλα αυτά, η εισβολή «έπιασε στον ύπνο τους Ρώσους» και «αληθινά ενίσχυσε το ηθικό μας, του ουκρανικού στρατού, του κράτους και της κοινωνίας», έπειτα από δυόμισι χρόνια πολέμου, συνέχισε.

