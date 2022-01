Πώς μια φίλαθλη φοιτήτρια Ιατρικής έσωσε από τον καρκίνο τον κόουτς της αντίπαλης ομάδας

Τον περασμένο Οκτώβριο, στις 23 του μηνός, η Νάντια Ποποβίτσι, νεαρή φίλαθλος του χόκεϊ επί πάγου, οπαδός της ομάδας του Σιάτλ, πήγε στο παγοδρόμιο για να δει το ματς που έδινε η ομάδα της με αντίπαλο τον σύλλογο τού (γειτονικού, αν και ανήκει στον Καναδά) Βανκούβερ. Η 22χρονη κοπέλα, φοιτήτρια της Ιατρικής, καθόταν στις κερκίδες που βρίσκονται ακριβώς πίσω από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, έχοντας έτσι εξαιρετική εικόνα των παικτών, των προπονητών και του βοηθητικού προσωπικού του Βανκούβερ.

Στα γήπεδα του χόκεϊ η απόσταση αγωνιστικού χώρου και κερκίδων είναι η ελάχιστη δυνατή, με το κοινό να προστατεύεται από τις στραβομπαλιές με μία περίφραξη φτιαγμένη από διαφανές πλεξιγκλάς. Αυτές οι συνθήκες –και η καλή όραση της κοπέλας, βέβαια, όπως και η οξυμένη παρατηρητικότητά της– επέτρεψαν την εξ αποστάσεως διάγνωση ενός μελανώματος στον λαιμό κάποιου τεχνικού της ομάδας των φιλοξενουμένων.

Μόλις η Νάντια είδε το σημάδι στον λαιμό του Μπράιαν Χάμιλτον, δεν δίστασε και αμέσως έγραψε με μεγάλα γράμματα στο κινητό της ένα μήνυμα. Υστερα χτύπησε με το χέρι της το πλεξιγκλάς, ο Χάμιλτον γύρισε το κεφάλι του προς το μέρος της και εκείνη κόλλησε την οθόνη του κινητού της πάνω στο τζάμι. Ο Χάμιλτον διάβασε: «Το σημάδι που έχεις στον λαιμό σου μπορεί να είναι κακόηθες μελάνωμα. Σε παρακαλώ, πήγαινε στον γιατρό, να το κοιτάξεις».

Ο Χάμιλτον πρέπει να σοκαρίστηκε με την υπόδειξη μίας φιλάθλου της αντίπαλης ομάδας ότι ενδέχεται να πάσχει από νεοπλασία του δέρματος, μπορεί και να το θεώρησε αρχικώς σαν ένα χοντροκομμένο πείραγμα της κακοήθους εξέδρας. Ωστόσο αργότερα ομολόγησε ειλικρινώς τα εξής: «Εκείνη τη στιγμή ένιωσα άσχημα. Βρισκόμουν στον πάγκο, άρα συμμετείχα στο ματς από τη θέση του τεχνικού, και ξαφνικά κάποια μου έστειλε ένα μήνυμα ότι μπορεί να έχω όγκο στον λαιμό».

Επιστρέφοντας στον Καναδά, ο Χάμιλτον ασχολήθηκε με το δερματικό ζήτημά του. Εκανε βιοψία και αυτή του απέδειξε ότι η άγνωστή του φίλαθλος του Σιάτλ, και αντίπαλός του στο ματς της 23ης Οκτωβρίου, είχε δίκιο: όντως το σημάδι ήταν κακόηθες μελάνωμα. Χωρίς χρονοτριβή, ο Χάμιλτον υπεβλήθη σε εγχείρηση, και το μελάνωμα αφαιρέθηκε. «Δεν ξέρω πώς το είδε η Νάντια» είπε ο Καναδός. «Φορούσα σακάκι με ψηλό γιακά και δεν στεκόμουν στιγμή ακίνητος στον πάγκο». Η ανοιχτομάτα Νάντια όμως είπε ότι εντόπισε το μελάνωμα αμέσως, αφού είχε και πρόσφατες κλινικές εμπειρίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα, δηλαδή στο πλαίσιο των σπουδών της.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι Καναδοί επέστρεψαν στο Σιάτλ για να παίξουν χόκεϊ, και ο Χάμιλτον ήθελε να ευχαριστήσει προσωπικώς τη Νάντια. Μέσω σόσιαλ μίντια, η ομάδα του Βανκούβερ έκανε έκκληση προς τους φιλάθλους του Σιάτλ να δώσουν στοιχεία ώστε να εντοπιστεί η κοπέλα. Τελικά και με πληροφορίες από στόμα σε στόμα η Νάντια εντοπίστηκε και προσεκλήθη από τους Καναδούς στο ματς. Εκεί ανταμώθηκε με τον Χάμιλτον και την οικογένειά του: «Η Νάντια μου άλλαξε τη ζωή και δεν θα σταματήσω ποτέ να την ευχαριστώ» είπε ο Καναδός.

#HockeyTwitter, we need your help! Please RT to spread the word and help us connect Red with the woman he considers his hero. pic.twitter.com/HlZybgOnjf — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 1, 2022

Το κλου της πρωτοχρονιάτικης και συγκινητικής ιστορίας που, εκτός των άλλων, αποθεώνει και το λεγόμενο «φίλαθλο πνεύμα», ήταν η ανακοίνωση που έγινε στο ημίχρονο της αθλητικής συνάντησης: και οι δύο ομάδες, από κοινού, δώρισαν στη Νάντια 10.000 δολάρια ώστε να συνεχίσει τις σπουδές της στην Ιατρική χωρίς να έχει το άγχος της χρηματοδότησής τους. Το γήπεδο, όπως ήταν λογικό και επόμενο, σείστηκε από τα παρατεταμένα χειροκροτήματα της εξέδρας. Βέβαια, στο παγοδρόμιο το τελικό σκορ ήταν 2-5 υπέρ των Καναδών, όμως οι νικητές ανέβασαν στο Twitter όχι τα γκολ τους από τη σπουδαία νίκη τους, αλλά μία φωτογραφία της Νάντια και του Μπράιαν…

Together with the @SeattleKraken, we awarded Nadia Popovici a $10,000 scholarship for medical school as a show of our appreciation 👏 pic.twitter.com/VgK8aMgJTA — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022

“The reason for the letter (today) was that I really wanted her to know her persistence and everything she did to get my attention, she saved my life.” -Brian (Red) Hamilton pic.twitter.com/XQO2ZsEAtA — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022

